Tidigare Trump-rådgivaren Steve Bannon gripen

Vita husets tidigare chefsstrateg Steve Bannon har gripits tillsammans med tre medarbetare, skriver CNBC.

Samtliga misstänks för bedrägeri under insamlingskampanjen ”We build the wall”. Kampanjen var avsedd att samla in pengar för att hjälpa president Donald Trump att uppfylla vallöftet om att bygga en gränsmur mot Mexiko.

– De tilltalade lurade hundratusentals givare och utnyttjade deras intresse för att finansiera en gränsmur för att samla in miljoner dollar, under den falska förevändningen att alla dessa pengar skulle spenderas på byggande, säger advokaten Audrey Strauss i ett pressmeddelande.

De åtalas för att ha fört ut stora summor ur kampanjen, som samlat in över 25 miljoner dollar, motsvarande omkring 220 miljoner kronor. Steve Bannon anklagas för att ha stulit 1 miljon dollar från insamlingen och riskerar enligt åklagaren 20 år i fängelse om han döms till maxstraff.

– Bedrägeriet har bestått i lögner om det sanna nyttjandet av de donerade medlen gentemot donatorerna. Vi påstår dessutom att de inte bara ljög, utan också försökte dölja hur de missutnyttjade kapitalet genom att skapa falska fakturor och konton, säger polischefen Philip R Bartlett i pressmeddelandet.

Steve Bannon var Vita husets chefsstrateg från januari 2017 till den 18 augusti samma år, då han fick sparken av Donald Trump. Alyssa Farah, strategisk kommunikationschef i Vita huset, säger till CNN att hon hänvisar till USA:s justitiedepartement.

– Det här är ingen fråga för Vita huset.