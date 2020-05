Tidigt agerande gav Taiwan framgång i virusbekämpning

Det hade inte varit särskilt konstigt om Taiwan hade drabbats hårt av covid-19. Hit går direktflyg från Wuhan, där viruset bröt ut, och endast ett sund skiljer Taiwan från Kina. Handelsförbindelserna är täta och tusentals personer pendlar varje dag mellan Kina och Taiwan.

Ändå har Taiwan klarat sig bättre än de flesta länder i världen. Antalet smittade och döda per capita är lågt jämfört med i stort sett vilket europeiskt land som helst. På torsdagen rapporterade Taiwan inte ett enda nytt fall i covid-19 för femte dagen i rad. Totalt har 429 personer bekräftats smittade och sex dött i landet som har 23 miljoner invånare. Det är klart färre per capita än de flesta länder.

En förklaring till att Taiwan verkar ha fått bukt med smittspridningen är de snabba beslut som togs redan när viruset beskrevs som mystiskt och diskussioner pågick om det kunde smittas från människa till människa. De oklara uppgifterna hindrade inte Taiwan från att agera redan på nyårsafton 2019, den dag Kina för första gången informerade Världshälsoorganisationen (WHO) om ett misstänkt virus. Genast införde Taiwan hälsokontroller på alla som anlände från Hubeiprovinsen, där Wuhan är huvudstad. Då hade Kina ännu inte infört några restriktioner alls.

Därpå togs beslut på beslut i raskt tempo. En bit in i januari förbjöds alla resor från Hubei och de som hade besökt provinsen släpptes inte in i Taiwan. Reserestriktionerna utvidgades snart till att gälla hela Kina och ytterligare senare i stort sett hela världen.

– Taiwan fick tidigt signaler om att något inte stod rätt till i Wuhan. Det tillsammans med minnesbilden av sars och mers gjorde att de agerade snabbt och höjde sin beredskap, säger Håkan Jevrell, Sveriges motsvarighet till svensk ambassadör i Taiwan, som inte är erkänt som land i FN och som enligt regimen i Peking tillhör Kina.

Taiwans framgång i viruskampen tycks bestå i att myndigheterna har varit på tårna, haft god beredskap och varit aktiva när det gäller inhämtning av information.

Landet sände tidigt ett expertteam till Wuhan för att ta reda på mer om viruset. Resan gav inte fullständig information, men ändå tillräckligt för att förstå att läget var allvarligt.

– De lät oss inte se det de inte ville att vi skulle se, men våra experter kände att situationen inte var positiv, har Kolas Yotaka, representant för regeringen, sagt till NBC.

Dessutom lärde sars, som 2003 dödade 37 människor i Taiwan, landet en läxa. Sedan dess har Taiwan skapat ett nationellt hälsocenter med ansvar för liknande situationer. Nu stod det redo att agera snabbt. Produktionen av skyddsmaterial växlade upp, spårning av smittade intensifierades och tv och radio uppmanades informera allmänheten om viruset och hur man skyddar sig varje timme.

När viruset spred sig snabbt på kryssningsfartyget Diamond Princess – efter att det legat i Taiwan – sändes sms till alla medborgare i Taiwan med information om vilka restauranger och turistattraktioner som passagerarna hade besökt.

De som har symtom har uppmanats till karantän i hemmet eller, om nödvändigt, på sjukhus. Export av munskydd förbjöds tillfälligt i inledningen av virusspridningen och regeringen satte ett pristak på skydden så att alla skulle ha råd.

De tidiga åtgärderna har följts upp med krav på hälsodeklarationer vid möten och vid ingången till vissa lokaler. Invånarna måste bära munskydd när de åker kollektivtrafik, men det sociala trycket gör att de har dem på sig nästan jämnt.

Taiwan har dessutom ett allmänt sjukvårdssystem som omfattar 99 procent av befolkningen. Det gör att ingen är rädd för att inte ha råd med ett sjukhusbesök. Tester är gratis, liksom vistelse och mat på sjukhuset.

Dessa åtgärder tycks ha gjort att Taiwan tagit kontroll över smittan utan att stänga ner hela samhället, som skett på många andra håll i världen.

Restauranger, teatrar och affärer har hållit öppna. Skolorna är igång, men med restriktioner som skydd mellan bänkarna för att hindra virusspridning. Till och med baseballigan har sparkat igång, men utan publik.

– Jag står just nu i en park. Här är barn ute och leker och det mesta är som vanligt, säger Håkan Jevrell.

Fortfarande finns dock påbud om social distansering, vilket de flesta verkar acceptera.

Och landet är stängt för utländska besökare, utom de med specialtillstånd. Det har påverkat turism och tjänstenäringen.

– Men produktionsindustrin är igång som vanligt och de ekonomiska utsikterna är bättre än i många andra delar av världen, säger Håkan Jevrell.

Statistik på torsdagen visade att bnp i Taiwan ökade med 1,5 procent första kvartalet i år. Det var visserligen den sämsta tillväxten på fyra år, men står i tydlig kontrast till raset på 6,8 procent i Kina under årets tre första månader.

Som en följd av att Kina anser att Taiwan är en del av landet har Taiwan haft svårt att ta sig in på den internationella arenan. Bara 15 länder erkänner Taiwan som är uteslutet från organisationer som FN och WHO. Tidigare fick landet sitta med som observatör i WHO, men sedan Kina-kritiska Tsai Ing-wen 2016 valdes till president blockerar Kina landet helt.

Nu hoppas Taiwans ledning att den lyckosamma bekämpningen av covid-19 ska öka dess chanser att släppas in i det internationella samfundet.

Precis som Kina idkar landet ”hjälpdiplomati” och sänder utrustning som munskydd till andra delar av världen. Över tio miljoner munskydd har donerats till USA och Europa med stämpeln ”made in Taiwan”. När kändisar som Barbra Streisand och Bill Gates hyllar Taiwans viruskamp retweetar de styrande stolt med hashtagen #TaiwanCanHelp.

I kampanjen ingår att gång på gång konstatera att Taiwan är en demokrati, till skillnad från Kina.

– Vi märker att det här är en bra möjlighet för oss att låta människor veta att Taiwan är en god global medborgare. Vi måste kämpa för vårt deltagande, säger Taiwans vice president Chen Chien-jen till New York Times.

Frågan är om det kommer att lyckas. Kinas respons är kallsinnig. Regimen anklagar Taiwan för att ”sträva efter självständighet med pandemin som svepskäl.”

