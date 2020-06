Tio covid-19-vaccin testas på människor – här är hindren

Så framställs kandidatvaccinen

De tio kandidatvaccinen, som WHO listar, framställs på fem olika sätt.

• Virusvektorvaccin. Här försvagar man ett vanligt förkylningsvirus så att det inte kan orsaka sjukdom. När viruset sprutas in i kroppen och invaderar cellerna börjar cellerna tillverka virusproteiner som immunförsvaret producerar antikroppar mot.

• Dna-vaccin. Man sprutar in delar av genetiskt material från coronaviruset som tar sig in cellerna, som börjar tillverka virusproteiner som immunförsvaret producerar antikroppar mot. För att lyckas måste man se till att genmaterialet tar sig in i cellkärnan.

• Rna-vaccin. Fungerar ungefär likadant som dna-vaccin. Skillnaden är att det räcker med att rna tas upp i cellen – inte i cellkärnan.

• Inaktiverat vaccin. Här dödar man av coronaviruset så att det inte kan föröka sig och orsaka sjukdom. När viruset tas upp av cellerna orsakar det en immunreaktion som gör att immunförsvaret bildar antikroppar.

• Proteinbaserat vaccin. Man utgår ifrån ett protein från coronaviruset, tar dess genom och odlar fram proteinet i större mängder. Sedan ges proteinet som vaccin tillsammans med en så kallad adjuvans, ett ämne som triggar vår vår förmåga att bilda antikroppar.

Källa: Läkemedelsverket