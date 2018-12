Greta Thunberg deltar i en manifestation för klimatet i London. Foto: Roger Turesson

1. Greta Thunberg

Några dagar in på 2019 fyller Sveriges mest kända femtonåring sexton år. På bara några månader blev Greta Thunberg en världsberömd klimataktivist. Hennes ”skolstrejk för klimatet” spred sig under hösten sig till ett hundratal platser i Sverige – och till över femton länder. Vid klimatmötet i Katowice talade Thunberg från stolen bredvid FN:s generalsekreterare. Och i december fanns hon på Time Magazines lista över världens mest inflytelserika tonåringar. Inget tyder på att vare sig engagemanget eller synligheten kommer att avta under 2019. Vi lär se henne på Arnold Schwartzeneggers klimatmöte i Wien i maj. Och vart Greta Thunberg än går följer ett filmteam efter. Snart kommer dokumentärfilmen om henne.

Alexandra Urisman Otto

Annegret Kramp-Karrenbauer kan bli Europas mäktigaste kvinna. Foto: Odd Andersen/AFP

2. Annegret “AKK” Kramp-Karrenbauer

"AKK" är Angela Merkels kronprinsessa som tar sikte på att bli Tysklands nästa förbundskansler – och Europas mäktigaste kvinna. 56-åringen med tungvrickarnamnet som även tyskarna snubblar över tog över som partiledare för de tyska kristdemokraterna CDU i december efter att Merkel tackat för sig, efter 18 år på tronen.

Nu måste hon övertyga skeptikerna om att hon kan ena och förnya sitt splittrade parti, samt hålla de upproriska männen på mattan. Men framför allt måste hon locka tillbaka väljarna inför EU-valet och de fyra tyska delstatsvalen som hålls 2019. Lyckas trebarnsmamman från Saarland har hon god chans att bli Tysklands nästa kansler.

Lina Lund

Jimmie Åkesson kan behöva bevisa sitt påstående om att SD är väl förberedda inför ett extraval nästa år. Foto: Magnus Hallgren

3. Jimmie Åkesson

Sverigedemokraternas valresultat har bidragit till en historisk låsning i svensk rikspolitik. Nästa år kan partiledare Jimmie Åkesson behöva bevisa sitt påstående om att SD är väl förberedda inför ett extraval. Ekonomiskt verkar partiet ha goda förutsättningar att klara ytterligare en kampanj. Dessutom ska Jimmie Åkesson leda det EU-kritiska partiet genom ett EU-parlamentsval.

Det kommer antagligen också fortsätta spekuleras kring hans framtid - Jimmie Åkesson är den av riksdagspartiernas ledare som suttit längst och frågan är hur länge han kommer att fortsätta.

Amanda Lindholm

2019 kommer att bli smekmånadens år för Brasiliens nya president Jair Bolsonaro. Foto: Bruna Prado/AP

4. Jair Bolsonaro

Det kvittar vad omvärlden säger. Brasiliens nya president Jair Bolsonaro har ett starkt stöd av befolkningen. I den senaste undersökningen uppger 64 procent att de ser optimistiskt på hans regering och hela 75 procent menar att Bolsonaro är på rätt väg. Med ett sådant starkt stöd blir det lättare för honom att få igenom sina planerade pensions- och skattereformer. Det ger honom också stöd att skövla regnskogen i Amazonas, trots att omvärlden menar att Brasilien borde ta sitt ansvar för att minska klimatförändringarna.

2019 kommer att bli smekmånadens år för Bolsonaro, men om han inte visar resultat genom att minska våldet och arbetslösheten kan allt vändas mot honom året efter.

Henrik Brandao Jönsson

Donald Trump fortsätter att twittra och tala – här på ett kampanjmöte i West Virginia. Foto: Anette Nantell

5. Donald Trump

Alla illusioner om att Donald Trump ska börja uppträda som en normal president är sedan länge krossade.

Han kliver in i 2019 utan stabschef. Hans parti är rensat på dissidenter. Det demokratiskt styrda representanthuset gör sig redo för strid. Robert Muellers Rysslandsgranskning går in i slutskedet. Ett valår stundar.

Trump lär knappast bli mindre ilsken eller irrationell. Och skulle han det mot all förmodan står barnen redo i kulissen. Donald Trump Jr kör hårt på Twitter och Ivanka och Jared har hittills överlevt både Mueller och interna maktstrider i Vita huset.

Björn af Kleen

Kinas president Xi Jinping måste hitta en lösning på handelskonflikten med USA 2019. Foto: Fred Dufour/AFP

6. Xi Jinping

Kinas president Xi Jinping får en rivstart på året. Han måste genast ta tag i den pågående handelskonflikten med USA. Striden mellan världens två största ekonomier har redan påverkat kinesiska exportföretag som fått känna på högre tullar. Om ingen lösning är nådd sista mars hotar USA:s president Donald Trump med ytterligare straff.

För Xi Jinping blir det en balansgång att nå en lösning och samtidigt framstå som vinnare. Han behöver visa att Kina är ett öppet land, som välkomnar utländska investeringar på samma sätt som kinesiska företag välkomnas i utlandet. Dessutom måste han försäkra att kinesiska bolag som stjäl teknologiska hemligheter straffas. Båda sakerna har Kina sagt sig berett att göra många gånger.

Utgångspunkten är inte den bästa. I slutet av 2018 blev relationen med USA alltmer infekterad efter att Kanada, på USA:s begäran, häktat den kinesiska telekomjätten Huaweis finanschef, tillika dotter till grundaren av företaget.

Samtidigt står Xi Jinpings auktoritära styre inför omvärldens kritik. Inte minst behandlingen av de muslimska invånarna i Xinjang väcker upprördhet. Över en miljon har satts i arbetsläger, som Kina kallar utbildningsläger, där de enligt vittnen utsätts för tortyr och förbjuds utöva sin religion.

Marianne Björklund

Annie Lööfs nästa drag kommer ett påverka hur Sverige styr. Foto: Magnus Hallgren

7. Annie Lööf

Nyckeln till regeringsbildningen finns hos Annie Lööf. Så har sagts i veckor, ja månader, nu. Under det att försöken att hitta en ledning för landet misslyckats, har Centerpartiets ledare upprepat att några nej måste bli ja.

Huruvida Annie Lööf har en sinnrikt uttänkt strategi för den närmaste framtiden, eller numera spelar på volley, frågar sig experter och väljare. Vad hon i slutändan inte kompromissar om vet kanske bara hon själv, än så länge. Oavsett om de gränserna leder till att Annie Lööf hamnar vid makten eller i opposition, kommer hennes drag att påverka hur Sverige styrs.

Sanna Torén Björling

Foto: Janerik Henriksson/TT

8. Petra Lundh

Som riksåklagare är Petra Lundh, som tillträdde den 1 september, chef över Åklagarmyndighetens 1 400 medarbetare.

Det är en krympande skara. Avhoppen, som ofta sker på grund av hög arbetsbelastning och otillfredsställande lönenivåer, är ett problem för myndigheten - inte minst sedan polisens ökade resurser börjar ställa krav på rättskedjans andra länkar. Även med mer budgetpengar tar det tid innan en ny åklagare är produktiv.

Petra Lundh är den första kvinnan på posten och har en lång karriär bakom sig som domare och särskild utredare. Som ny RÅ har en hög med problem att hantera.

Sanna Torén Björling

Andreas Norlén kan bli den förste talmannen som tvingas utlysa nyval. Foto: Magnus Hallgren

9. Andreas Norlén

En hedersam post som skapade få rubriker. Så brukade det vara. Hösten 2018 har arbetet utförts i mediernas allra skarpaste strålkastarsken. Nu bävar Andreas Norlén för misslyckandet som kryper allt närmare. Ska han bli den förste talmannen som tvingas utlysa nyval?

De fyra herrarna på badhotellet i Torekov kunde inte föreställa sig att det kunde bli så här. Vid den tiden var svenska val fortfarande en enkel historia, åtminstone parlamentariskt sett. S stod mot en splittrad borgerlighet och i slutänden var det S som vann.

De nya uppgifter som lades på talmannen enligt uppgörelsen mellan S, C, FP och M på hotell Kattegatt 1970 tycktes fullt hanterbara. Om kungen hade klarat det så borde det väl vara överkomligt för en senior riksdagsledamot?

Andreas Norlén har vid flera tillfällen motiverat sina beslut med historiska paralleller. Men ingen av föregångarna - Henry Allard, Ingemund Bengtsson, Ingegerd Troedsson med flera - ställdes inför en lika knivig uppgift.

SD har vuxit till riksdagens tredje största parti vid sidan om blocken. Alliansen har spruckit som regeringsalternativ. S har inte lyckats bygga någon bro över blockgränsen. Och ingen vill göra upp med SD.

Då är det svårt att nå upp till det magiska talet 175, det antal riksdagsledamöter som måste rösta ja eller avstå för att en statsminister ska bli godkänd.

Hösten 2018 har talmannen tvingats ut i ett parlamentariskt terra incognita. Vid årets slut är det oklart hur slutmålet ska nås.

Andreas Norlén var ändå på intet vis oförberedd. Som disputerad jurist har han länge intresserat sig för konstitutionella frågor. Redan som ny M-riksdagsledamot 2006 motionerade han om de parlamentariska svårigheter som uppstår när partierna blir fler. Som konstitutionsutskottets ordförande hade han att vaka över grundlagarnas efterlevnad.

Han befann sig också i händelsernas centrum hösten 2014, när regeringen Löfvens budget föll och statsministern hotade med extra val. Regeringen och de borgerliga förhandlade fram decemberöverenskommelsen. Andreas Norlén nagelfor avtalstexten för att se till att den rimmade med konstitutionen.

Normalt har han ett stramt språkbruk men tonläget har blivit mer dramatiskt efter att två förslag till statsminister fallit. Nu talar han om att riksdagen närmar sig ”avgrunden”. Han varnar för de effekter ett extra val kan få på medborgarnas förtroende.

2014 var Andreas Norlén med när ”avgrunden” undveks. Det återstår att se om han lyckas med det 2019.

Hans Rosén

Alexandria Ocasio-Cortez har redan blivit en av de mest inflytelserika rösterna i USA:s nationella politiska debatt Foto: Stephen Groves/AP

10. Alexandria Ocasio-Cortez

För två år sedan jobbade Alexandria Ocasio-Cortez som bartender på en mexikansk restaurang i New York. I januari svärs hon in som ledamot i representanthuset och blir den yngsta personen i kongressen någonsin. Hon har redan blivit en av de mest inflytelserika rösterna i USA:s nationella politiska debatt. Hennes ihärdiga försök att flytta demokraterna i en mer progressiv riktning lär sätta prägel på partiet inför nästa presidentval. Ocasio-Cortez har även förändrat politisk kommunikation, med ett Instagram-konto där hon i realtid låter en snabbt växande skara anhängare följa med på resan genom Washington.

Martin Gelin