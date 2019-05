Tioårig flicka sjätte dödsfallet bland barn på USA:s förvar

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

USA:s hälsomyndighet – U.S. Department of Health and Human Services (HHS) – uppgav via sin talesperson Mark Weber att flickan hade ett medfött hjärtfel och var sjuk redan när hon kom till flyktinganläggningen i San Antonio, Texas, den 4 mars förra året.

Efter att ha opererats tillstötte komplikationer och flickan hamnade i koma som hon aldrig vaknade upp ifrån. Den 26 september flyttades flickan till Nebraska för att komma närmare anhöriga efter att ha fått feber och andningssvårigheter. Tre dagar senare avled hon på sjukhuset, uppger Mark Weber till CBS News.

Många ställer sig frågan varför det har dröjt så länge innan dödsfallet blivit officiellt. Republikanska politikern Joaquin Castro hävdar att myndigheterna medvetet har försökt undanhålla uppgiften.

– Jag har inte sett någon indikation på att Trump-administrationen har velat berätta om den här unga flickans död för allmänheten eller kongressen trots att vi aktivt har ställt frågan om något barn i statens förvar har dött eller blivit allvarligt skadat. Och vi började fråga redan i höstas, säger Castro till CBS News.

Inte heller på El Salvadors generalkonsulat i Aurora har de haft någon kännedom om flickans död.

De flesta av de migranter som söker sig till USA utan att ha visum kommer från de tre centralamerikanska länderna Honduras, El Salvador och Guatemala, ofta efter att ha utsatts för politisk förföljelse eller våldsbrottslighet i sina hemländer.

Förra våren beslutade Trump-administrationen att landet ska driva nolltolerans mot illegal invandring. Ett led i detta var att skärpa behandlingen av de asylsökande vid gränsen och inte dra sig för familjeseparationer.

Förfarandet har väckt kritik, bland annat från FN som menar att det strider mot internationell lag att USA fängslar asylsökande vid gränsen och skiljer dem från sina barn.

Den tioåriga flickan är heller inte första dödsfallet bland migrantbarn när de är på förvaren. Senaste i måndags dog en 16-årig pojke vid gränsstationen Weslaco i Texas. Pojken hade uppgett att han mådde dåligt när han kom till centret. Dödsorsaken är inte känd.

De övriga fyra är ytterligare en 16-årig pojke som kom till flyktingförläggningen Southwest Key Casa Padre i Brownsville, Texas 30 april förra året. Han dog nio dagar senare. Den 14 maj dog en 2,5 åring och den 8 december avled en 7-årig pojke av en bakteriell infektion. Två veckor senare, på julafton dog en 8-årig pojke i influensan, skriver CBS News.

De fem barnen är alla från Guatemala.

