Tomma lägenheter i krisens Grekland blir hem för flyktingar

Ovärdigt, fruktansvärt. Familjen Taha Alhafez från Syrien beskriver inlevelsefullt förhållandena i det ökända flyktinglägret Moria på ön Lesbos. Dit kom mamma Manal och de fem barnen för nio månader sedan. Pappa Nouri, som suttit fängslad i Syrien och anlände senare till Moria, berättar upprört att han delade tält med tolv andra män.

Nu är familjen sedan 15 dagar återförenad. När Nouri via FN:s flyktingorgan UNHCR fick reda på att resten av familjen var i säkerhet var lyckan obeskrivlig. Att de dessutom lyckats ta sig från Moria och fått lägenhet i en förort till Aten genom det EU-finansierade projektet Estia gjorde inte saken sämre.

– Jag var så glad när jag kom hit och fann min fru och barnen i en trygg miljö. Vi hade inte setts på ett och ett halvt år och jag visste inte ens om de levde, berättar han.

En kryddig välkomnande doft sprider sig i lägenheten i Nea Filadelfia, norr om Aten, när DN är på besök. Familjen förbereder kvällsmaten efter dagens fasta. Tallrikar med soppa, sallad, ris och en gryta trängs snart på golvet i vardagsrummet där två madrasser utgör sittplats. En jultomte, kvarglömd av ägaren till lägenheten, hänger på väggen i den sparsamt möblerade lägenheten. I bakgrunden hörs bruset från motorvägen till Thessaloniki.

– Det här är som ett femstjärnigt hotell jämfört med Moria, skrattar Nouri.

Programmet Estia, som inleddes 2017, är en ljusglimt i den grekiska flyktingkrisen och skapades för att ge lättnad åt de överfulla flyktinglägren i landet. Hittills har det gett över 20.000 en bostad.

På ett sätt slår projektet två flugor i en smäll. Den ekonomiska krisen i Grekland har lämnat många lägenheter tomma. Med Estia får ägarna en chans att tjäna en extra slant samtidigt som de utvalda flyktingarna kan lämna de överfulla flyktinglägren.

UNHCR, som väljer ut vilka som får lägenhet, riktar framför allt in sig på sårbara grupper, som gravida, sjuka eller familjer som återförenas. Hyran står EU-medlen för, liksom reparationskostnader och el. I programmet ingår också att socialarbetare i kommunen hjälper flyktingarna att komma in i det grekiska samhället.

– Vi har undervisning för barnen, kulturella aktiviteter, förklarar hur samhället i Grekland fungerar, hjälper familjerna att söka jobb och skaffa försäkringsnummer, berättar Aimilia Kontogianni som arbetar för kommunen Nea Filadelfia, en av nio kommuner som deltar i Estia.

Dessutom får flyktingarna pengar insatta på ett kontantkort för att kunna handla mat. Som mest kan en familj med minst sju personer få 590 euro i månaden.

– Målet med det här projektet är att få flyktingarna ur lägren och in i ett vardagligt boende, att hjälpa dem till ett mer tryggt och normalt liv, sade EU:s biståndskommissionär Christos Stylianides när projektet där EU satsar 151 miljoner euro lanserades.

Grekland är hårt belastat av flyktingar som anlänt från Turkiet till de grekiska öarna. När strömmen var som intensivast, 2015, kom runt en miljon på riskfyllda färder över Medelhavet med överfulla gummibåtar. Sedan dess har EU tecknat ett avtal med Turkiet som lett till att antalet som kommer minskat markant. Mot att Turkiet får en stor summa pengar har gränsbevakningen skärpts. Däremot har få av dem som kommer, som det var tänkt, skickats tillbaka till Turkiet.

I stället väntar tusentals flyktingar, ibland i år, på asylbesked på öarna som de inte får lämna. Resultatet är överfulla läger i undermåligt skick och spänd stämning. Med jämna mellanrum uppstår bråk och den grekiska polisen har ett flertal tillfällen svarat med tårgas.

På senare tid har dessutom fler flyktingar börjat ta den ”gamla” vägen, via gränsfloden Evros i norr. I april anlände för första gången sedan 2015 fler flyktingar via Evros än Medelhavet. Anstormningen tog myndigheterna på sängen och UNHCR har uppmanat Grekland att stärka mottagningsresurserna i norr sedan flyktingar placerats i fängelseförvar i brist på plats.

Problemen fortsätter alltså. Över 50.000 flyktingar är fast i Grekland sedan övriga Europa stängde sina gränser. Men Estia lättar på trycket i lägren något, konstaterar Stella Nanou som jobbar för UNHCR i Grekland.

– Dessutom är det bra för integrationen, flyktingarna bor med andra greker. Även de grekiska kommunerna som deltar drar fördel. Flyktingarna handlar mat i grannskapet och bidrar till ökad efterfrågan i ekonomin.

Estia är dock långt ifrån någon magisk lösning på Greklands flyktingkris.

– Estia är en lättnad, men inte en lösning. För att situationen ska lösas behövs mycket annat. Bland annat solidaritet från andra EU-länder att ta emot flyktingar, bara ett par länder kan inte ta hela bördan, säger Stella Nanou.

Estia betyder hem på grekiska. Familjen Taha Alhafez börjar känna sig någorlunda hemmastadd i Nea Filadelfia. Barnen går i skolan och har börjat lära sig grekiska. Även föräldrarna får undervisning. Nu vill de börja om på nytt.

Tolvåriga Sadan har sin framtidsplan klar för sig.

– Jag håller på att lära mig grekiska och engelska och siktar på att bli läkare, säger hon.

Familjen har ännu inte fått svar på sin asylansökan. Får de asyl måste de lämna lägenheten inom några månader. Tanken är att de då ska stå på egna ben och försörja sig själva.

Samma sak gäller landet Grekland. EU:s finansiering av Estia sträcker sig bara tills nästa år. Därefter är förhoppningen att grekiska myndigheter ska ta vid. Om det verkligen blir så vet ingen.

– Det grekiska migrationsministeriet har sagt att de är redo, men det återstår att se, säger Stella Nanou.

Familjen Taha Alhafez prisar Grekland för att ha välkomnat dem. Men de är väl medvetna om att landet är hårt belastat och oroade över att yngste sonen Yousef, ett och ett halvt år, inte har fått någon tid för att undersöka sina problem med ögonen.