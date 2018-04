Toppmöte mellan Trump och Kim förbereds

Tidig morgon amerikansk tid twittrade Donald Trump ut en bekräftelse på att mötet ägt rum.

"Mötet gick väldigt smidigt och en god relation skapades", skriver presidenten i sitt Twitterinlägg där han också berättade att ett möte mellan honom själv och den nordkoreanska ledaren förbereds.

Den blivande utrikesministern och nuvarande CIA-chefen Mike Pompeos besök i Nordkorea under påskhelgen berörde sannolikt logistik inför ett kommande toppmöte mellan Donald Trump och Kim Jong-Un. Var, när, hur. Enligt Trump kan ett möte bli av i slutet av maj eller början av juni. Fem tänkbara platser diskuteras, i Europa eller Sydostasien. Sverige och Schweiz är potentiella alternativ men den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea är också tänkbar.

Platsens symbolik är förstås viktig. Men praktiska förutsättningar spelar också in. I slutet av mars gjorde Kim sin sannolikt första utlandsresa sedan maktövertagandet 2011. Han reste då med skottsäkert tåg till Kina. Enligt röster i Washington Post är det inte säkert att Nordkoreas regim har flygplan som förmår frakta ledaren till Europa utan stopp för tankning. En långresa med gammalmodigt flygplan skulle riskera att chikanera Nordkorea inför hyperkänsliga överläggningar. Att stanna för tankning är heller inte okomplicerat med tanke på omvärldens ekonomiska sanktioner mot landet.

Enligt analytikern Victor Cha från The Center for Strategic and International Studies skulle till exempel Sverige kunna ge Kim skjuts till Europa men hellre än att lifta kanske diktatorn propsar på den demilitariserade zonen eller destinationer i Sydostasien tillgängliga via tåg.

Eller så vill Kim Jong-Un manifestera att han är mer tekniktillvänd och resglad än sin far, som var flygrädd. Som elev inskriven vid ett internat i Schweiz reste Kim regelbundet med kommersiellt flyg och han har fotats då han själv rattat ett flygplan av Kalla Kriget-modell.

Enligt journalister specialiserade på flyg är det även möjligt att Nordkorea införskaffat flygplan som kan angöra Europa direkt, om än inte med samma kapacitet som Trumps Air Force One.

Det eventuella mötets målsättning är kärnvapennedrustning.

Vad betyder det?

Det beror på vilken av ledarna man frågar.

När Kim gästade Kina i slutet av mars sade han att nedrustning är möjlig om USA visar välvilja och skapar en atmosfär av fred och stabilitet och vidtar synkroniserade åtgärder med Nordkorea.

Konkret skulle det kunna innebära ett krav på att USA drar tillbaka sina 28 000 soldater från Sydkorea, trupp som befunnit sig i landet sedan kriget 1950-53. Eller lättar på sina ekonomiska sanktioner mot Nordkorea.

Att de nya hökarna i Trump-administrationen – blivande utrikesminister Mike Pompeo, ekonomiska rådgivaren Larry Kudlow och säkerhetsrådgivaren John Bolton – skulle underkasta sig sådana krav är svårtänkbart. Särskilt som Trump ådrog sig kritik i USA för att ha gått med på att träffa Kim utan fastslagna förhandsvillkor.

Samtidigt är Trump eggad av den nya rollen som internationell statsman. Enligt rådgivare har han sagt att historien kommer döma honom utifrån hans handlande i Nordkorea.

– Det finns en stor chans att lösa ett världsproblem, sade presidenten till journalister i veckan. Detta är inte ett problem för Japan eller för något annat land. Detta är ett problem för hela världen.

Innan Trump och Kim sätter sig vid samma bord ska Nord- och Sydkorea förhandla i den demilitariserade zonen, för att få tillstånd ett formellt fredsavtal.

Även detta kräver enligt flera uttolkare USA:s signatur, eftersom USA och Kina undertecknade vapenstilleståndet i Sydkoreas namn. Flera tidigare försök har misslyckats, delvis eftersom Nordkorea har krävt USA:s militära tillbakadragande från halvön. Det är alltså möjligt att fredsförhandlingarna strandar redan här, vilket Trump också flaggat för:

– Det är möjligt att saker inte går vägen och att det inte blir några möten, och att vi bara fortsätter på den starka väg vi slagit in på.

Exakt vad presidenten syftar på är svårt att veta. Men på Twitter har han tidigare skroderat om storleken på sin ”kärnvapenknapp” och förklarat sig redo att ”förstöra” diktaturen. John Bolton, den nya säkerhetsrådgivaren, har tidigare föreslagit en förebyggande militär attack på Nordkorea.