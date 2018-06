Torbjörn Petersson: Trumps och Kims temperament har banat väg för mötet

En dröm ser därmed ut att gå i uppfyllelse för både Donald Trump och Kim Jong-Un. Historia skrivs bara genom det faktum att toppmötet i Singapore blir av. Och det är ledarnas temperament som har banat väg för det.

Två stora egon – det är så saken nu framställs – båda mycket intresserade av symboliken som ett möte innebär. Men vad vet omvärlden egentligen om Kim Jong-Uns personlighet? Mycket av det som tidigare hänt runt honom tycks glömt.

För fem år sedan lät han avrätta sin egen morbror och mentor Jang Song-Thaek. Troligen för att dennes inflytande i toppen blivit för stort.

Förra året giftmördades Kims halvbror Kim Jong Nam med en illegal substans på flygplatsen i Kuala Lumpur. Misstankarna riktades mot Kim och har aldrig skingrats.

Förra året accelererade också Nordkorea utvecklingen av sina vapen. 23 missiler testsköts och den största kärnprovsprängningen hittills genomfördes. Det var som om nordkoreanerna samlats i studiecirklar för att lära sig reta Donald Trump.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Som argast lät Trump när han den 8 augusti varnade för att Nordkorea kommer att mötas av ”eld och raseri så som världen aldrig tidigare sett”.

Som mest nedlåtande verkade han den 22 september då han beskrev Kim Jong-Un som ”Den lille raketmannen”.

Kim svarade då med att kalla den amerikanske presidenten för en ”mentalt sinnesrubbad gamling”.

Det var en kraftmätning i skymford.

En affisch i London föreställande Donald Trump och Kim Jong-Un. Foto: Amer Ghazzal/Rex

Sedan kom transformationen av den nordkoreanske ledarens internationella image.

Eftersom det är hans syster Kim Yo-Jong som är ansvarig för propagandan i landet kan det inte uteslutas att hon haft ett finger med i spelet när den nya bilden skapades.

Förändringen började med hennes eget besök vid vinter-OS. Nordkoreanerna hade då definitivt fångat Donald Trumps uppmärksamhet. När de vände sig till Sydkorea för att delta i vinterspelen och där visade upp en mänsklig, varmhjärtad sida hade det mästerliga förvandlingstricket inletts.

Kim Jong-Un måste ha insett att det var lättare att lyckas få till ett möte med Donald Trump om han inte längre framstod som en galen, isolerad envåldshärskare utan som en leende man som såg respektabel ut och som kunde umgås internationellt.

Vid toppmötet med Sydkoreas president Moon Jae-In föreslog Kim Jong-Un vid sidan av protokollet att Moon skulle gå över gränsen till Nord. När de gick tillbaka till Syd höll de varandra i handen. Den händelsen förhäxade sydkoreanska tv-tittare och har mer än något annat ögonblick bidragit till att Kim lyckats förändra bilden av sig själv.

Foto: Korea Summit Press/IBL

Sedan dess har Donald Trump börjat kalla Kim för ”smart, älskvärd och mycket hedervärd”. Respekt är en av de saker som Nordkorea söker med mötet. Nordkorea har kvitterat genom att beskriva Trump som modig. Fagert tal går hem i båda lägren.

Den amerikanske presidenten har använt sin strategi från fastighetsbranschen i New York, påminner The New York Times: först maximalt krav på motparten, sedan tillfogande av smärta och slutligen förhandlingar.

Hot och hat har blandats med smicker.

I fallet med Nordkorea har det inneburit krav på fullständig avveckling av kärnvapnen, därefter hot om militärt anfall kombinerat med de hittills hårdaste sanktionerna och nu toppmötet den 12 juni.

Men att Trumps förhandlingsstil fungerat i näringslivet i New York betyder inte att den blir lyckosam när en slipad diktator från Nordkorea finns på andra sidan bordet.

Mötet i Singapore bokades in, avlystes och fastställdes på nytt av Trump när Kim fått ett övertag i konsten att se ut som den mer ansvarstagande statsmannen av de två.

I det spelet var den nordkoreanske ledaren den mest strategiske.

Nordkorea har velat få till stånd samtal på tu man hand med USA:s president i 15 år. Genom att acceptera mötet har Trump i grunden redan erkänt landets status som kärnvapenstat, utan att kräva verkliga bevis för avveckling före samtalen.

För Kim Jong-Un hade det varit en mindre katastrof att bli utpekad som den som drog sig ur toppmötet. Det hade riskerat öppna för USA att återgå till sin taktik med maximal press. Nu blir det svårt för Trump att få med sig omvärlden på nya hårda sanktioner mot Nordkorea om samtalen misslyckas.

Det är när jag läser gamla anteckningar från 2013 som bilden av nordkoreansk långsiktighet träder fram i sin helhet. Då hade Nordkorea provsprängt kärnvapen för tredje gången och hotade att angripa Sydkorea. Det var vid en tidpunkt när utländska experter ännu tvivlade på landets förmåga att någonsin kunna framställa kärnvapen. Kim Jong-Un beskrevs oftast som en opålitlig, irrationell diktator. Men forskaren vid Seoul National University som jag intervjuade hade en avvikande åsikt.

– Kim Jong-Un är smart, sa han. Kim kalkylerar behovet för att hans regim ska behålla makten och hans storslagna plan sträcker sig 30–40 år in i framtiden.

Allt är noga uträknat, var forskarens slutsats.

Numera får han inte uttala sig för utländska journalister. Gissningsvis för att underrättelsetjänsten har tagit hans tjänster i anspråk.

Däremot ser den nordkoreanska planen, som han identifierade redan för fem år sedan, ut att gälla än i dag. Det var som om han kunde se in i framtiden.

Först vill Kim Jong-Un stärka Nordkoreas militär, utveckla kärnvapnen och få landet erkänt som en kärnvapenmakt. Sedan vill han normalisera förbindelserna med omvärlden för att kunna bygga upp nationens sargade ekonomi.

