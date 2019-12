Tories anklagas för tusentals missvisande Facebookannonser

Det brittiska valet har inte bara blivit en val om brexit, utan också ett val där desinformation och missvisande kampanjer varit en stor diskussion. Men om val i till exempel USA handlat om yttre påverkan från Ryssland, Iran och Kina har diskussionen i Storbritannien framför allt kretsat kring de inhemska politiska partiernas påståenden, rapporterar New York Times.



Organisationen First Draft, som arbetar med att granska desinformation på nätet, publicerade den 6 december en granskning av Storbritanniens konservativa partis annonsering på Facebook, som tog fart under decembers första vecka. Mellan 1 och 4 december publicerade partiet hela 6.749 annonser på Facebook.





5.132 av de annonser First draft granskat påstår att premiärminister Boris Johnson och hans parti kommer bygga ”40 nya sjukhus”, ett påstående som faktagranskningsinitiativet Full fact menar är missvisande då det i dag egentligen bara finns pengar för att bygga ut sex sjukhus.

First drafts granskning visar att även Labour och Liberaldemokraterna publicerat missvisande annonser, bland annat genom påståenden från Labour om att den genomsnittliga familjen skulle få motsvarande 80.000 kronor mer i plånboken varje år under en Corbynregering.





Coalition for Reform in Political Advertising, som beskriver sig som en politiskt neutral kampanj som kräver modernisering och reglering av politiska annonser, har med hjälp av volontärer gått igenom en stor mängd annonser från brittiska politiska partier, allt från digitala annonser till flygblad.

I organisationens rapport som publicerades i december granskade man 31 annonser som man menar är missvisande, från konservativa påståenden om att 50.000 nya sjuksköterskor ska anställas till tveksam användning av opinionsundersökningar från Liberaldemokraterna. I rapporten kräver organisationen att även politiska annonser genom lag ska tvingas vara korrekta och sanningsenliga.





Som BBC rapporterar regleras annonser i Storbritannien av den självreglerande organisationen ASA, som motsvarar den svenska Reklamombudsmannen. ASA:s regler kräver att annonser inte använder sig av missvisande påståenden, men politisk annonsering går utanför ASA:s ramar, och Storbritannien har heller ingen lagstiftning som kräver att politisk annonsering är faktamässigt korrekt.





Facebook, där en stor del av annonserna inför det brittiska valet publicerar, har medvetet valt att inte faktagranska politisk annonsering från Storbritanniens politiska partier, något CNN rapporterade om i november.

Andra plattformat har agerat annorlunda. Twitter har valt att helt förbjuda politisk annonsering medan Google och Snapchat i olika omfattning meddelar att man faktakollar politisk annonsering innan den visas för besökare och begränsar eller tar bort möjligheterna att rikta annonser mot specifika grupper.





Facebook har dock under det senaste året tagit steg för att öka transparensen kring politisk annonsering. Bland annat går det sedan i oktober 2018 att genom Facebooks så kallade annonsbibliotek se all politisk annonsering på plattformen, vem som betalat för annonsen, vilka grupper annonsen riktats mot och hur mycket pengar som lagts på den. Systemet kraschade dock under onsdagen, dagen före parlamentsvalet, men under torsdagen var annonserna tillbaka.

