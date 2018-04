Tragedin som satte skolskjutningar på kartan – vad hände egentligen på Columbine?

Klockan 11.10 den 20 april 1999

En grå Honda Civic parkerar på parkeringsplatsen utanför Columbine-gymnasiet i Littleton, Colorado. Någon minut senare ansluter en svart BMW som parkerar i närheten. De två eleverna Eric Harris och Dylan Klebold lämnar sina bilar, klädda i svarta trenchcoats och solglasögon, och med två stora duffelväskor i händerna går de mot skolans matsal.

Inne i matsalen ställer de ner sina väskor bredvid ett av borden och går tillbaka till sina bilar. Snart fylls matsalen av hundratals elever som ska äta lunch. Samtidigt väntar Harris och Klebold i sina bilar med uppsikt över kafeterian. Duffelväskorna som de placerat i matsalen är fyllda med sprängmedel, och tidsinställda på att explodera klockan 11.17 – den tiden de räknat ut att flest elever kommer att vara på plats i matsalen.

Men bomberna exploderar inte. Dylan Klebold och Eric Harris, som planerat att se explosionen från parkeringsplatsen, lämnar sina bilar. Beväpnade med skjutvapen går de mot skolan.

Columbine-massakern den 20 april 1999 var långt ifrån den första skolskjutningen i USA (den första skedde redan 1764). Men någonting var speciellt den här gången. Dels gjorde mobiltelefoner och internet det möjligt för tv-tittare att följa händelseförloppet i realtid, och dels tog båda gärningsmännen livet av sig – vilket ledde till spekulationer om vad som motiverat dem till dådet.

”Mördarna, Eric Harris och Dylan Klebold, tillhörde en grupp som på skolan kallades "trenchcoatmaffian”, som sades vara utstötta gothare. Duon hade blivit utsatt för upprepad mobbning, särskilt från självförhärligande sportkillar. Så det här var ett hämnduppdrag. De två unga männen jagade atleter, icke-vita och de som uttryckte en kärlek till Gud, de valdes ut och blev måltavlor innan gärningsmännen tog sig till skolbiblioteket och riktade sina vapen mot sig själva.”

Så skriver New York Times om den information som den första rapporteringen om Columbine utgick ifrån. Men inget av detta visade sig vara sant. Journalisten Dave Cullen, som skrivit boken ”Columbine" om massakern, menar att den första teorin om att skolskjutningen utfördes som en hämnd för att gärningsmännen blivit mobbade senare inte visade sig stämma.

Skolskjutningen fick en stor debatt om mobbning som bevekelsegrund för att bli skolskytt att blossa upp. Men så sent som 2017 visade en studie, som publicerades i tidskriften Victims and Offenders, att ett sådant samband inte kan bevisas, eftersom de allra flesta som mobbas inte blir skolskyttar. Författarna bakom studien menar att det finns ett stort behov av att tackla mobbning i skolan, men att detta inte kommer att stoppa skolskjutningar – eftersom så många olika faktorer spelar in.

”Förståeligt nog vill samhället ta krafttag mot skolskjutningar. Men alltför ofta har man accepterat idén om att mobbning orsakar skolskjutningar, och att krafttag för att minska mobbningen därför kommer att förebygga dem,” skriver man i studien.

Journalisten Dave Cullen menar att skolskjutningen vid Columbine, till skillnad från vad som rapporterades strax efteråt, inte var någon hastigt påkommen hämndattack mot mobbare på skolan. I själva verket menar han att Kleebold och Harris skulle ha avskytt att bli kända som skolskyttar. För dem var massakern en detaljplanerad terrorattack. Eric Harris skröt i sin dagbok om hur den massakern de orkestrerade skulle ”toppa” Timothy McVeighs terrorattack. Nästan på dagen fyra år innan skolskjutningen på Columbine bombade McVeigh en federal byggnad i Oklahoma, där 168 personer dödades.

– Vi ska kickstarta en revolution. Jag förklarar krig mot den mänskliga rasen, och krig är vad det är, säger gärningsmännen i en video de spelade in innan massakern.

Den sista videon spelade de in samma morgon som de begav sig till sin skola för att utföra attacken.

”Hej mamma. Jag måste gå. Det är ungefär en halvtimme kvar till domedagen. Jag vill bara be om ursäkt till er för all skit som det här kan leda till. Bara så ni vet så kommer jag vara på ett bättre ställe. jag gillade ändå inte livet så mycket, och jag vet att jag kommer vara lycklig oavsett var fan jag hamnar. Så jag drar. Hejdå”, säger Eric Harris i filmen innan han lämnar över till Dylan Klebold, som även han tar farväl av sin familj.

Men bomberna som de velat spränga, och som skulle ha dödat merparten av de hundratals elever som samlats i matsalen på skolan för att äta lunch, fungerade inte. Det var därför gärningsmännen bestämde sig för att gå in på skolan beväpnade.

Klockan 11:19 den 20 april 1999

– Go! Go! hör ett vittne Klebold och Harris ropa innan de öppnar eld mot två elever som sitter på en gräsmatta och äter lunch.

Efter de två första skotten fortsätter de avfyra sina vapen, och träffar flera andra elever. Samtidigt upptäcker en vaktmästare, som precis bytt videoband i skolans övervakningssystem att någonting pågår utanför skolans matsal. Han underrättar Neil Gardner, en polis som befinner sig i närheten, som tar sig till skolan där han möter de båda gärningsmännen. Neil Gardner skjuter mot en av gärningsmännen, som besvarar hans eld – innan de båda skolskyttarna beger sig in i skolan.

Inne på skolan fortsätter de skjuta omkring sig, och en elev berättar senare hur de har skrattat medan de avfyrar sina vapen och kastar rörbomber. Samtidigt försöker skolans elever antingen fly eller gömma sig i olika utrymmen i skolan.

Elever vittnar i larmsamtal om att de som skjuter är klädda i svarta trenchcoats när de går genom skolan.

En person som snabbt utsågs till syndabock för dödsskjutningarna var artisten Marilyn Manson. Tidig rapportering, som senare visade sig falsk, gjorde gällande att de båda gärningsmännen varit sminkade, att deras trenchcoats var inspirerade av Manson, och att de gillade hans musik.

När Manson efter dådet bokades för spelningar skedde stora demonstrationer och protester, och när han bokades till festivalen Ozzfest två år efter massakern mottog han dödshot dagligen. I en artikel i Rolling Stone skriver han två månader efter massakern om letandet efter en syndabock:

”När det handlar om vem som bär skulden för gymnasiemorden i Littleton, Colorado, kan man kasta en sten och träffa någon som är skyldig. Vi är de människor som lutar oss tillbaka och tolererar att barn äger vapen, och vi är de som rattar in en kanal och tittar på minut-för-minut-detaljer om vad de gör med vapnen. Jag tycker det är fruktansvärt när någon dör, särskilt om det är någon man känner eller älskar. Men det som är mer motbjudande är att de flesta människor, när dessa tragedier inträffar, inte bryr sig mycket mer än de skulle bry sig om säsongsavslutningen av 'Vänner' eller 'The real world'”, skriver han.

Han fortsätter:

”USA älskar att hitta en ikon att hänga upp skulden på. Och uppenbarligen har jag tagit rollen som Antikrist.”

18 år efter massakern berättar Marilyn Manson i The Guardian att skolskjutningen förstörde hela hans karriär under perioden efteråt.

Klockan 11.29 den 20 april 1999.

”Vi hörde precis skottlossning och såg massa ungar gömma sig bakom en byggnad. Och någon sa att de såg folk falla.”

Klockan 11.29 kommer ett av flera larmsamtal från Columbine om skottlossning, och skjutna människor. Samtidigt går Klebold och Harris in i skolbiblioteket, efter att ha tagit sig igenom skolan och skjutit mot de elever de sett.

Samuel Granillo, som var 17 år och elev på skolan när skolskjutningen hände, barrikaderar sig i ett kontor tillsammans med sexton andra personer. De har gömt sig där en stund när någon försöker öppna dörren.

– Det var precis som i en skräckfilm, när man försöker vara tyst och ser dörrhandtaget vridas och man vet vem som är på andra sidan. Och alla i rummet, som var ett jättelitet kontor, började putta på mina knän och axlar för att ta spjärn. Vi kämpade för att hålla dörren stängd för skyttarna. Det var inte någon som letade efter säkerhet, ingen som sade ”snälla släpp in mig, jag behöver gömma mig någonstans” – det var en arg och tyst känsla, berättar han senare för Huffington Post om situationen.

Eleverna lyckas hålla dörren stängd, och snart ger gärningsmännen upp – och de gömda eleverna hör deras röster röra sig längs korridoren, bort från rummet. I tre och en halv timme sitter de kvar i rummet, utan att veta vad som pågår utanför.

– Ingen visste vad som hände. Jag tänkte hela tiden att jag hoppades att allt var okej, men så tittade jag in i matsalen och såg att allt var förstört: bord var upp- och nedvända, det var rök överallt, stolar hade välts och där var pölar med vatten, berättar Samuel Granillo.

Flera vittnen berättar hur mördarna skrattat och pratat med varandra under tiden.

– De skrek svärord, hånade eleverna, som om de var med i en film eller något. De skrattade. De hade kul när de gjorde det. De gick över till min vän Isaiah och började ropa rasistiska saker åt honom. Det var det sista han hörde innan de sköt honom. Och det sista han sa var: ”Jag vill träffa min mamma”, berättar Craig Scott, vars syster dödades i massakern, senare för The Guardian.

49 minuter efter att Klebold och Harris lämnar sina bilar har de skjutit 12 elever och en lärare till döds, och skadat över 20 andra. Efter att ha gått igenom korridorer och bibliotek och fått flera delar i ett labb att börja brinna återvänder de båda skolskyttarna till matsalen. Där dricker en av dem från ett övergivet mjölkglas, innan de båda skjuter sig själva i huvudet.

Sedan Columbine-massakern skedde har flera andra skolskjutningar skett. I dag är Columbine inte den dödligaste skjutningen i modern amerikansk historia, fyra senare skolskjutningar har krävt fler liv. 2007 dödades 32 personer på Virginia Tech när en 23-årig student öppnade eld, för att sedan ta livet av sig. På lågstadieskolan Sandy Hook i Connecticut dödades 28 personer, 20 av dem barn, vid en skolskjutning 2012. Även där tog gärningsmannen livet av sig. Så sent som i februari i år dödades 17 personer på en gymnasieskola i Parkland, Florida i en skolskjutning.

Columbinemassakern förändrade polisens arbetssätt vid masskjutningar. Efter Columbine-attacken fick polisinsatsen stark kritik, bland annat för att insatsstyrkan väntade så länge med att ingripa att man i praktiken omringade skolan och lät gärningsmännen skjuta fritt under 47 minuter innan polisen gick in.

– Det förändrade allt. Innan Columbine förstod ingen vad termen ”aktiv skytt” betydde. Några av lärdomarna från Columbine, vad vi kallar post-Columbine, var viktiga och jag tror att de har räddat ett antal liv, sade James Gagliano, före detta medlem i FBI:s elitgisslangrupp till CNN efter skjutningen i Parkland.

Innan Columbine skulle polisen inte ha försökt ta sig fram till gärningsmännen förrän de säkrat området kring skolan, men i dag är polisens strategi att så snabbt som möjligt lokalisera och avväpna gärningsmännen.

– Man går mot ljudet av gevär. Det första målet är att avbryta skytten eller skyttarna. Förr i tiden tog man mark. Man gick in. Man tömde rummet. Sedan gick man sakta och metodiskt tillväga för att tömma nästa rum. I dag... ska vi fram till skytten så snabbt som möjligt, och det är uppenbarligen vad de gjorde i det här fallet, säger han om polinsatsen i Parkland.

Klockan 14:21 den 14 februari 2018.

Nicholas Cruz går in på sin skola i Parkland, Florida med ett gevär i ett svart mjukt fodral. När han kommer ut i ett av trapphusen tar han ut geväret och börjar skjuta omkring sig. En minut senare går brandlarmet, och 3.000 elever evakuerar sina klassrum. Enligt polisen är det Cruz själv som sätter igång larmet, för att fler elever ska röra sig ut i korridorerna. Han skjuter in i fyra klassrum, där elever har lärare har barrikaderat sig. Elever gömmer sig i sina klassrum, eller hoppar över staket för att komma undan från skjutningen.

Kort efter att Cruz gått in på skolan rings det första larmsamtalet från skolan. Och sex minuter efter att Nicholas Cruz börjat skjuta kommer den första polisen till platsen. Polisen spärrar av och låter ingen gå in på skolan – medan Cruz släpper sitt vapen och tar sig ut tillsammans med de flyende eleverna.

12 personer dödas inne på skolan, två utanför och en på gatan bredvid. Ytterligare två personer dör av sina skador på sjukhus.

Efter att Nicholas Cruz tagit sig ut från skolan går han in på en stormarknad, och dricker en läsk innan han lämnar platsen. Strax därefter går han in på en McDonalds-restaurang i närheten, men blir bara sittande i någon minut innan han lämnar restaurangen.

En timme och tjugo minuter efter att massakern påbörjats grips Nicholas Cruz av polisen och tas till sjukhus.

De elever som upplevde skjutningen i Parkland är en del av det som New York Times kallar för ”masskjutningsgenerationen”. De var knappt födda när massakern i Columbine skedde – men har på grund av den växt upp med övningar i hur man ska reagera vid en skolskjutning.

Till skillnad från vid Columbine då eleverna sörjde i i tystnad tog Parklandeleverna snabbt till orda via sociala medier efter attacken. Medan många politiker pratade om psykisk hälsa och säkerhet i skolor ville Parklandeleverna i stället prata om vapenlagar.

– Folk säger att det är för tidigt att prata om det här, men om du frågar mig så är det alldeles för sent. Vi måste ta det här i våra egna händer, sade Cameron Kasky som gick första året på skolan vid en protest.

Austin Eubanks, som överlevde massakern i Littleton reflekterar i New York Times över skillnaden mellan reaktionerna från eleverna.

– Då fanns ingen som blev aktivistisk. Jag ville bara vara ifred. Jag var så instabil och traumatiserad, säger han.

Den senaste skolskjutningen har fått elever runtom i USA att demonstrera för förändrade vapenlagar och större säkerhet i landets skolor. Den 14 mars anordnades stora demonstrationer bland skolelever mot vapenlagarna. Elever på 2800 skolor fick tillåtelse att lämna sina klassrum för att delta i protesterna, medan även elever som förbjöds att medverka trotsade reglerna och gjorde det ändå. Den 24 mars samlades hundratusentals personer i demonstrationer över hela USA under parollen ”March for our lives”” för hårdare vapenlagar.

– Kämpa för era liv, innan det blir någon annans jobb, sade 18-åriga överlevaren Emma Gonzalez, som blivit en frontfigur i kampen för hårdare vapenlagar, från scenen.

För de överlevande från Columbine får senare dåd minnena att blossa upp.

– Traumat sprider sig genom samhället. Det som börjar med några hundra direkt påverkade blir tusentals, och på tio år, tiotusentals bara från en enda skjutning. Det här är massiva, massiva trauman, och det är som en jordbävning, det sprider sig. Det är det jag vill att människor ska förstå, sade Austin Eubanks till The Guardian.