Transpersoner får stängas ute från USA:s militär

Beslutet meddelades på tisdagen efter att den högsta domstolen röstat i frågan med fem röster för och fyra emot.

Samtidigt är beslutet inte definitivt utan häver endast tidigare domar som hindrat förbudet, i väntan på att det ska avgöras i lägre domstolar.

Donald Trump presenterade sitt planerade förbud via twitter i juli 2017, men frågan har hittills stoppats i de flesta lägre domstolar.

Förbudet ska hindra personer från att skrivas in i militären under ett annat kön än deras biologiska, men ska göra undantag för de hundratals transpersoner som redan tjänstgör i USA:s militär och de som är villiga att tjänstgöra under sitt biologiska kön, enligt New York Times.

Transpersoner har kunnat tjänstgöra öppet i den amerikanska militären sedan juni 2016, då dåvarande presidenten Barack Obamas administration lyfte det tidigare förbudet. Motståndare till ett återinfört förbud har bland annat sagt att det skulle strida mot grundlagens klausul om likabehandling.