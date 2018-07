Tre för svaga för att ta sig ut ur grottan

Vägen ut ur grottan är lång och besvärlig och hittills har det tagit mellan fem och sju timmar för en tränad dykare att ta sig in till pojkarna. Att ta sig ut tillsammans med en otränad person kommer att ta ytterligare någon eller några timmar.

Och ännu finns inga tydliga planer på hur de 13 ska räddas.

På torsdagen rapporterade CNN att en genomgång av de 13 instängdas hälsotillstånd visar att tre av dem är så svaga efter tiden i grottan utan mat och dryck att de inte orkar ta sig ut. En av dem är lagets 25-årige tränare och de övriga två pojkar ur laget.

Under tiden som räddningsarbetet pågår har de thailändska specialdykarna börjat pumpa in luft i grottan som inte har någon tillförsel utifrån.

Räddningsoperationen stötte också på andra problem under torsdagen då en grupp frivilliga råkade pumpa in vatten i grottsystemet istället för att pumpa ut det, skriver Bangkok Post.

Enligt chefen för räddningsoperationen, kommendör Narongsak Osotthanakorn, var de frivilliga inte registrerade utan agerade på egen hand.

Samtidigt pågår en febril jakt på möjliga platser att försöka borra sig in i grottan från markytan men avståndet ned är många hundra meter.