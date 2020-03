Tre kandidater att hålla koll på under supertisdagen

USA-valet 2020

Joe Biden

Jordskredssegern i South Carolina i helgen har drastiskt förändrat förutsättningarna för Joe Biden. Inte bara är den tidigare vicepresidenten nu nästan hack i häl med Bernie Sanders i antal vunna delegater. Biden tycktes också ha hittat sin egen inre röst i South Carolina.

Inte så konstigt, kanske. Detta är tredje gången som Biden försöker bli Demokraternas presidentkandidat – men South Carolina är den första delstaten någonsin som han faktiskt vunnit.

Vilken lättnad: Biden tycktes plötsligt kunna tala och röra sig fritt. Han återfick en del av sin elegans, en loser blev en dandy. Just vad han behövde inför supertisdagen.

Joe Biden Foto: Steve Helber/AP

I South Carolina vann Biden 61 procent av den afroamerikanska rösten. Men han var också störst bland vita väljare. Han vann universitetsutbildade och väljare utan högre utbildning. Det betyder att Biden i valets mest folkrika delstat hittills sopade banan med Bernie Sanders, som var den givna förlöparen fram till South Carolina.

Det är långt ifrån säkert att Biden kan hålla ångan uppe. Hans kampanj har organisatoriska brister i flera delstater. South Carolina kan ha varit undantaget.

Men vinnaren Biden liknar nog den politiker som många demokratiska mittenväljare sympatiserar med: en som kan återbörda en viss värdighet till Washington.

Miljoner demokrater har gynnats av den ekonomiska högkonjunktur som sammanfallit med Trumps tid i Vita huset. Dessa väljare är föga lockade av Bernie Sanders revolution.

Biden kan med trovärdighet hävda att han är loppets ledande demokrat, då Sanders länge varit listad som ”självständig” i senaten, och Michael Bloomberg företrädde Republikanerna som borgmästare.

Läs mer: Joe Biden tröstar Amerika – men räcker det för att slå Donald Trump?

Bild 1 av 2 Michael Bloomberg. Foto: Logan Cyrus/AFP Bild 2 av 2 Bernie Sanders. Foto: Ronen Tivony/Sipa USA Bildspel

Michael Bloomberg

Ett politiskt experiment kan för första gången utvärderas på allvar efter supertisdagen:

Kan man ”köpa” ett presidentval?

Bloomberg har inför supertisdagen spenderat mellan tre och fem miljarder ur sin privata förmögenhet på framför allt politiska annonser – reklam som framställt honom som ”presidentlik”.

Att göra kött och blod av filmkaraktären Bloomberg har hittills gått sådär. Under den första debatten i Las Vegas framstod den tidigare borgmästaren av New York som stelopererad – en man utan känsla för sin tids politiska strömningar.

Men pengar är en avgörande beståndsdel av en amerikansk presidentvalrörelse. Och Bloomberg har med hjälp av sin förmögenhet öppnat kampanjkontor över snart hela landet. Han har vunnit stöd hos många borgmästare och andra lokalt inflytelserika personer vilket kan ge utslag i delstatsvalen.

Bloombergs eftermäle som borgmästare är blandat. Han lyckades rädda New York som turist- och finansmetropol. Samtidigt levde en större andel i fattigdom när han slutade än när han började. Han var ansvarig för ett polisprogram, ”stop and frisk”, som punktmarkerade unga svarta män med en effektivitet som kom att uppfattas om rasistisk och brutal.

Men Bloomberg har försökt be om ursäkt. Och i vissa av delstaterna som röstar under supertisdagen har afroamerikanska företrädare ställt sig bakom borgmästaren. I Alabama har den svarta sammanslutningen Alabama Democratic Conference givit honom sitt stöd liksom Anthony Daniels, minoritetsledaren av Alabamas representanthus.

Kan detta äventyra Bidens ställning i gruppen? Mycket möjligt.

Läs mer: 78-åringarnas kamp i primärvalet – vinner kapitalisten eller socialisten?

Bernie Sanders

Att besöka Bernie Sanders massmöten den här vintern är en upplevelse. Hos Sanders anhängare finns en energi, grundad i en känsla av upprättelse, som ingen annan kampanj kommer i närheten av.

Det har gjort Sanders kampanj rik – under februari drog han in motsvarande 465 miljoner kronor från drygt två miljoner donationer. Och nya givare strömmar till: 350.000 personer skänkte pengar till Sanders för första gången under februari.

Sanders strateger tycks ha använt pengarna klokt: bland annat till kampanjer som riktats till latinamerikaner, på väg att bli den största minoritetsgruppen i amerikanska val. I Kalifornien, en av de delstater som röstar under supertisdagen, är omkring 30 procent av väljarna latinamerikaner.

Sanders historia som socialist är kontroversiell. Under senaste tiden har Sanders fällt uttalanden om Kuba som uppfattats som apologetiska för regimen. Det kan distansera äldre latinamerikanska väljare, inte minst ex-kubaner.

Samtidigt tycks kritik mot Sanders stimulera hans anhängare.

Det är också möjligt att Elizabeth Warrens svaga resultat i primärvalen hittills kan dirigera vänsterväljare i riktning mot Sanders. I de mest betydelsefulla staterna Texas och Kalifornien leder Sanders opinionsmätningarna med marginal.