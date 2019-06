Tre saker som talar för att Trump ska bli omvald – och tre saker som talar emot

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Donald Trump inleder sin presidentkampanj i Florida natten till onsdag svensk tid. Demokraternas första tv-debatt för primärvalet äger också rum i Florida, den 26 juni. Det innebär att kampanjerna för presidentvalet 2020 nu officiellt sparkar igång.

Poängen med att analysera utgångsläget inför valet redan nu är inte att gissa vem som kommer att vinna, utan att bättre förstå de strategiska beslut som kampanjerna nu börjar fatta.

Synen på Donald Trump som en president som antingen är i underläge eller överläge kommer att påverka otaliga taktiska beslut under det kommande året, inte minst när det gäller Demokraternas egna funderingar över vem som är en lämplig motståndare.

Foto: David Dee Delgado

Tre faktorer som talar för Donald Trump:

1. Sittande presidenter blir ofta omvalda i en stark ekonomi.

På Donald Trumps kampanjmöten de senaste månaderna har hans anhängare ofta synts i t-tröjor med texten ”The economy is doing great”. Det är Trumps egna kampanjorganisationer som tryckt och sålt dessa tröjor, men det är också ett påstående som är relativt korrekt. Tillväxten har varit hygglig i USA de senaste åren, arbetslösheten är rekordlåg, börserna har, trots viss turbulens, slagit nya rekord i princip varje kvartal under Trumps tid i Vita huset.

Sittande presidenter har alltid en hyfsad chans att bli omvalda, men i synnerhet under goda ekonomiska förhållanden. Flera analyser av statsvetare har visat ett tydligt samband mellan tillväxt och den sittande presidentens väljarstöd. Generellt räcker det med drygt en procent tillväxt för att en president ska bli omvald.

I en analys av statsvetaren Alan Abramowitz bör Trump betraktas som favorit om tillväxten är kring två procent nästa år, medan han är i knappt underläge om tillväxten håller sig kring en procent, förutsatt att hans förtroendesiffror i övrigt är oförändrade.

En presidentkandidat behöver 270 elektorsröster för att vinna och Abramowitz modell förutser att Trump kan få mellan 263 och 283 elektorsröster, om den rådande tillväxten håller i sig. En prognos som enbart bygger på historisk data över ekonomin pekar alltså på ett oerhört jämnt val.

I en rad andra statistiska modeller som beräknar den sittande presidentens vinstchanser i förhållande till ekonomiska förhållanden vinner Trump i samtliga fall. Här behövs dock en asterisk: enligt samma modeller skulle Trump i valet 2016 ha fått omkring 54 procent av rösterna, men han fick bara 48 procent av rösterna.

Det förklaras, enligt dessa analyser, av Trumps personliga impopularitet. Han underpresterar alltså kraftigt i förhållande till det väljarstöd han borde få enligt de ekonomiska omständigheterna.

Även om den starka ekonomin alltså, enligt historiska modeller, talar för en självklar seger för den sittande presidenten, innebär Trumps personliga impopularitet att hans automatiska övertag minskar.

2. Trumps lojala partikamrater.

En verklig styrka hos Trump är hans stabila popularitet i det egna partiet. I Gallups regelbundna mätningar av Trumps väljarstöd bland amerikaner som kallar sig republikaner har Trump legat stadigt kring 90 procent, vilket är oerhört högt. Även om enstaka, perifera republikaner hotar med att utmana Trump i ett primärval riskerar han i princip ingen intern opposition.

Att Trump är så populär bland republikaner beror inte bara på blind lojalitet, utan snarare på på att han faktiskt levererat en ordentlig mängd sakpolitiska segrar: Han har tillsatt två domare till Högsta domstolen på livstid, genomfört gigantiska skattesänkningar som främst gynnat stora företag och höginkomsttagare, bidragit till en landsomfattande reträtt för aborträttigheter och tagit hårdare tag mot invandringen, vilket befäst hans väljarstöd bland högerpopulister och vita nationalister.

3. Splittrad opposition

Till sist har Trump ytterligare en faktor som talar för honom: att Demokraterna är splittrade. Även om de lyckades mobilisera en historisk våg av väljarstöd i mellanårsvalet förra året har de inte lyckats ena partiet bakom en kandidat inför nästa val.

I stället är det i nuläget 23 etablerade kandidater som ställer upp i partiets primärval. De representerar en minst sagt spretig ideologisk palett, där det finns gott om utrymme för konflikter. Mycket tyder på att den som slutligen vinner nomineringen kommer att behöva tampas med samma interna stridigheter som skadade Hillary Clintons kampanj 2016, inte minst om kandidaten skulle bli Joe Biden.

Han har redan mött svallvågor av kritik från progressiva debattörer och partiets vänsterflank. Även Elizabeth Warren kan få svårt att ena partiet. Den vänsterradikala tidskriften Jacobin ägnar i princip hela sitt senaste nummer åt att förklara varför Bernie Sanders-väljare inte bör acceptera Elizabeth Warren som kandidat, trots att de sakpolitiskt står varandra nära.

Skulle Sanders själv vinna kan han i sin tur räkna med problem med att nå partiets mer moderata mittenväljare, såväl som kvinnor och svarta väljare som stödde Clinton 2016.

Foto: David Dee Delgado

Tre faktorer som talar mot Donald Trump:

1. Impopulär för att vara sittande president.

Trumps främsta svaghet är att en majoritet av amerikaner helt enkelt inte gillar honom. Hans förtroendesiffror, antalet amerikaner som säger att de gillar honom, har legat stadigt kring 40 procent under de senaste två åren.

Att Trump är omtyckt bland lojala republikaner räcker inte för att vinna 50 procent av rösterna, eller 270 elektorsröster. Han måste öka sitt väljarstöd, inte bara tillfredsställa de som redan stöder honom. Som de ekonomiska modellerna ovan illustrerar så är det just Trumps personliga impopularitet som gör honom så sårbar, trots den starka ekonomin.

2. Rostbältet.

Mer specifikt har Trump förlorat mycket väljarstöd i det så kallade rostbältet, delstaterna i norra USA. Det var där Trump överraskade genom att besegra Hillary Clinton 2016, med minimal marginal. I de tre delstater som avgjorde valet då, Michigan, Wisconsin och Pennsylvania, har han tappat ungefär var sjätte väljare sedan i januari 2017. Värst ser det ut i Wisconsin, där det 2017 var 47 procent som var positiva till Trump och 41 procent som var negativa. Nu är det 55 procent som är negativa och 42 procent som är positiva.

I sju delstater där Donald Trump vann i det förra presidentvalet är det nu en majoritet som säger att de har en negativ bild av presidenten: Arizona, Iowa, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania och Wisconsin.

Listan över de ”swing states”, vågmästardelstater, där Trump förlorat väsentligt väljarstöd sedan han tillträdde som president är betydligt längre. I alla dessa 14 delstater har Trump nu negativa förtroendesiffror, det vill säga att det är fler som ogillar honom än som gillar honom.

Trump kan mycket väl vinna i flera av dessa delstater, men då måste han kraftigt förbättra sitt väljarstöd.

Utöver detta har vi även en rad tidiga mätningar som visar förvånansvärt stort opinionsunderläge mellan Trump och samtliga kandidater för Demokraterna. Dessa extremt tidiga opinionsmätningar ska tas med en rejäl nypa salt. Men mätningarna är relevanta i den mån de visar hur svagt stödet för Donald Trump själv är. I samtliga mätningar, oavsett vem motståndaren är, ligger hans väljarstöd runt 39-42 procent.

Mycket kommer att hända under de 17 månader som återstår till valet, men det är en uppförsbacke för Trump att övertyga ytterligare 6-7 procent av väljare att rösta på honom om de inte redan i dag gillar honom.

Trump har själv avfärdat alla dessa negativa mätningar som nonsens, men häromveckan läckte även Trumps egna, interna mätningar, som visade lika negativa siffror.

Återigen är det värt att påminna om att dessa mätningar inte kan ses som prognoser för ett val som ligger så långt bort i framtiden, men däremot påverkar de redan nu strategiska beslut.

Trumps kampanj har exempelvis redan påbörjat förflyttningar av resurser från rostbältet till en rad nya delstater, under förevändningen att de vill ”expandera” listan över delstater som de tävlar om. Men det kan lika gärna betraktas som ett aningen nervöst försök att hitta nya delstater där Trump kan vinna, eftersom han förlorat så mycket popularitet i rostbältet.

Trump satsar nu på att vinna i traditionellt demokratiska fästen, som Oregon, New Mexico och Minnesota. Det kan han mycket väl göra, men då måste han åstadkomma ett gigantiskt opinionsskifte i dessa delstater, samtidigt som demokraterna måste upprepa samma misstag igen.

3. Demokraternas starka resultat 2018.

En annan ljusglimt för Demokraterna är den stora segern i mellanårsvalet i fjol, där de vann det nationella röstantalet med en marginal på nästan tio miljoner väljare. Det visade att Demokraterna i opposition mot Trump lyckats mobilisera stora mängder väljare som stannat hemma i tidigare val. Dessa väljare kommer sannolikt att dyka upp i vallokalerna igen nästa år.

Enligt statistiksajten 538:s analytiska modell har Demokraterna ett rejält övertag i valet till kongressen även nästa år – just nu med 46 procent mot 40 procent för republikanerna. Opinionsvindarna måste helt enkelt vända för att Trump ska kunna nå upp till de nästan 50 procent som han kommer att behöva för att bli omvald.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor för Donald Trump är just ekonomin. De senaste kvartalssiffrorna i USA var förvånansvärt svaga, i synnerhet när det gäller antalet nya jobb.

I mellanvästern och rostbältet har handelskriget med Kina fått märkbara konsekvenser för ekonomin. Trumps skattreform har varit en guldgruva för stora företag och höginkomsttagare i USA, men den breda medelklassen har inte tjänat på den.

I budgeten för nästa år föreslår Trump gigantiska nedskärningar i de mest populära bidragsprogrammen, Medicare, Medicaid och Social Security. Samtidigt säger amerikanerna, i mätning efter mätning, att de vill skydda just dessa bidragssystem och tvärtom se ett starkare socialt skyddsnät.

2016 hade Demokraterna svårt att vinna väljare som oroade sig för sådana nedskärningar, eftersom många av dem inte litade på Hillary Clinton. Nu tyder mycket på att de kommer att nominera en kandidat som betraktas som mer trovärdig när det gäller ekonomisk rättviseretorik.