Trollslända ska utforska isbeklädd måne

Målet är Saturnus måne Titan vars yta till största delen består av is men också sten och and och som dessutom har en tunn atmosfär och en ocean av flytande metan under istäcket.

På torsdagen blev det klart att den amerikanska rymdstyrelsen kommer att skjuta upp en raket med den unika farkosten ombord år 2026. Sju år senare beräknas farkosten komma fram till Titan, skriver Johns Hopkins Applied Physics Laboratory på sin webbplats.

Det är inte första gången Titan får besök av en jordisk rymdfarkost. I december 2004 landade sonden Huygens på Titans yta. Huygens upptäckte en värld som forskarna kunde jämföra med hur vår egen planet en gång sett ut.

Titan är en av Saturnus 62 månar och till storleken överträffar den planeten Merkurius. Forskare anser att Titan är den mest jordliknande himlakroppen i solsystemet och kan ge svar på hur livet på jorden en gång uppstod.

Men Titan är en kylslagen värld med en temperatur på omkring minus 179 grader Celsius.

– Att besöka den här mystiska oceanvärlden kan revolutionera allt vi hittills vet om hur liv uppstår i universum, säger Nasachefen Jim Bridenstine i en kommentar.

Den farkost som nu planeras att skickas iväg kallas ”Dragonfly”, trollslända, och kommer att kunna utforska månen på ett betydligt effektivare sätt än tidigare farkoster som landat på en planet eller måne.

Istället för att rulla fram över ytan med en hastighet av några få hundra meter i timmen kommer ”Dragonfly” att kunna röra sig 175 kilometer under sin livstid. Som exempel kan nämnas att rovern ”Opportunity” färdades 45 kilometer under sina 15 år på planeten Mars.

”Dragonfly” kommer att fungera som en liten helikopter som kan landa och ta prover på olika intressanta platser på Titans yta. Målet är att bestämma vad Titans yta består av och förhoppningsvis hitta spår av vatten.