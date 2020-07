Trots protester – Trump skickar hundratals federala poliser till Chicago

Det har gått drygt två veckor sedan president Trump skickade federala poliser till Portland i delstaten Oregon, enligt honom en nödvändighet för att stävja oroligheter som protesterna mot polisvåldet lett till. Stadens demokratiska borgmästare Ted Wheeler menar att beslutet snarare lett till att våldets trappat upp.

”Jag tror inte bara att han bryter mot lagen, utan han riskerar även Portlandbornas liv”, skrev Wheeler på Twitter.

Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski/TT

Wheeler har med 14 andra borgmästare i ett brev till justitieminister William Barr och den tillförordnade ministern för nationell säkerhet Chad Wolf krävt att de federala trupperna genast dras tillbaka. Men under en pressträff på onsdagskvällen lokal tid bekräftade USA:s president att i stället utöka det han valt att kalla ”Operation Legend”.

Federala poliser kommer nu att skickas till fler amerikanska städer, bland annat runt 200 till Chicago och 35 till Albuquerque, New Mexico, enligt CNN.

– Vi kommer att arbeta varje dag för att återställa den allmänna säkerheten, skydda våra barn och ställa våldsamma förövare inför rätta. Vi har just påbörjat den här processen och ärligt talat har vi inget annat val, sade Trump.

Men beslutet lär komma att mötas av hårt motstånd. Så sent som i tisdags varnade Chicagos borgmästare Lori Lightfoot presidenten för att skicka in styrkor.

– Vi kommer inte att tillåta tyranni i Chicago, sade hon till MSNBC.

Enligt demokraten Martin Heinrich, senator i New Mexico, är de federala styrkorna inte heller välkomna till Albuquerque.

– Vad vi sett i Portland och Washington är inte den typ av hjälp vi vill ha, säger han till CNN.

”Operation Legend” drogs igång i Kansas början av juli. Insatsen innebär att resurser från bland annat FBI skickas till olika delar i landet för att möta det det ökade våldet. Till skillnad från Portland ska de federala styrkorna i Chicago och Albuquerque inte hantera protester utan stötta samhällen som plågas av våldsamma brott, enligt Trump.

Såväl skottlossningar som mord har ökat i flera städer i USA under 2020. Så sent som i tisdags skedde en masskjutning under en begravning i Chicago som skadade minst 14 personer. Antalet mord i staden har ökat med nästan 50 procent jämfört med förra året.

Trump varnar för att fler städer styrda av demokrater kan komma att få uppbackning från federalt håll, däribland New York, Philadelphia, Detroit, Baltimore, Oakland och Kalifornien.

