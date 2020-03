Trump byter stabschef

Washingtonjournalisten Susan Glasser skrev på Twitter att tidpunkten för sparkandet av Mick Mulvaney, sent på fredagskvällen, var ett sätt för president Trump att ”distrahera från hans katastrofala hantering” av viruskrisen.

Trump får stark kritik av oppositionspolitiker och politiska bedömare för sitt ledarskap under tiden för det nya coronavirusets spridning. Så sent som under fredagen hävdade Trump att det finns test att tillgå för alla amerikaner som vill ta reda om de är smittade. Några sådana test finns ännu inte.

Trump kallade guvernören för delstaten Washington i nordvästra USA, som är värst drabbat av det nya coronaviruset, för en ”orm” och uppmanade vicepresidenten Mike Pence att inte samarbeta med honom.

Men förändringen i Vita huset uppfattas också som ett sätt injicera ny energi i västra flygeln inför valet i höst.

Mulvaney, som aldrig uppgraderas till ordinarie stabschef, hamnade i blåsväder under riksrättsprocessen. Under en presskonferens tycktes han bekräfta Demokraternas anklagelse mot Trump – att presidenten villkorat utbetalningen av militärt stöd till Ukraina. ”Get over it!”, uppmanade Mulvaney alla reportrar.

Mulvaney ska nu bli särskilt sändebud till Nordirland, en position långt under den som stabschef, en av de allra viktigaste rollerna i Vita huset. Mulvaney ska ha informerats om att han förlorade jobbet under fredagen, dagen efter att Mark Meadows fick frågan om att ersätta honom.

Som kongressledamot representerar Mark Meadows North Carolina. Han hade en framträdande roll i den konservativa Teapartyrörelsen. Han han uppträtt mycket lojalt mot Trump, inte minst under riksrättsprocessen då han återkommande tog Trump i försvar.

Mick Mulvaney ersatte den tidigare stabschefen John Kelly, som i sin tur ersatte Reince Priebus. Mark Meadows blir med andra ord Trumps fjärde stabschef i ordningen.

