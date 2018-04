Trump: "Daca-programmet måste avslutas"

Donald Trump började påskdagen med hårda migrationspolitiska utspel. Från sitt semesterhem Mar-a-Lago i Florida skriver han att karavaner av invandrare kommer till USA och att det måste rådas bot på snabbast möjligt.

”Gränsbevakningen har inte möjlighet att göra sitt jobb på ett fullgott sätt på grund av löjliga liberala lagar”, skriver han. ”Republikaner måste ta till kärnvapenalternativet för att få igenom lagarna NU."

Kärnvapenalternativet som Donald Trump refererar till är en parlamentarisk procedur som innebär att senaten bara behöver en enkel majoritet för att få igenom ett beslut, istället för två tredjedelar av rösterna.

Den republikanske presidenten ville redan under valkampanjen dra in Daca-programmet (Deferred Action for Childhood Arrivals), som antogs under Barack Obamas tid. Programmet möjliggör för personer som kom som barn till USA att söka uppehållstillstånd i landet. Republikanerna och Donald Trump har inte lyckats få igenom ändringen eftersom en domare i Kalifornia bedömt den som olaglig. Donald Trump har överklagat domarens beslut till landets högsta domstol, som valde att inte ta upp ärendet.

En halvtimme efter den första tweeten gick Donald Trump till Twitterattack mot grannlandet Mexiko. Ett land som han anser inte anstränger sig tillräckligt mycket för att hindra migranter från att ta sig till USA. Han hotar med att riva upp frihandelsavtalet Nafta ifall Mexiko inte gör som han vill. Donald Trump har sedan tidigare sagt att han vill omförhandla avtalet eftersom han menar att USA förlorar på det.

"BEHÖVER MUREN!", avslutar han den andra tweeten med. Donald Trump har ännu inte kommit till skott med byggandet av den mur mot Mexiko som han utlovade under valkampanjen.