Trump: Delstater slipper karantän

Under lördagen varnade först Donald Trump för att hela New York, New Jersey och Connecticut skulle sättas i karantän, vilket i praktiken hade inneburit att de människor som bor där inte skulle ha fått lämna sina delstater. Syftet skulle ha varit att begränsa smittospridningen. New York är hård drabbat av det nya coronaviruset, med 728 dödsfall över delstaten.

Senare på kvällen meddelade presidenten att karantänen inte är nödvändig. Däremot kommer olika former av ”strikta” resebegränsningar införas av guvernörerna, sade Trump. Exakt hur förbuden kommer att se ut i praktiken återstår i skrivande stund att se.

Tidigare under dagen hade Andrew Cuomo, New Yorks guvernör, skrattande avfärdat Trumps förslag som en ”federal krigsförklaring”. Cuomo, som fått stort genomslag för sina dagliga presskonferenser från New York, kallade förslaget om en delstatskarantän för ”totalt bisarrt, kontraproduktivt, anti-amerikanskt, antisocialt”.

Tidigare i veckan uppmanade Vita husets specialstyrka mot coronaviruset människor som vistats i New York-området under senaste tiden att isolera sig under två veckor. Den närliggande delstaten Rhode Island sade i fredags att militärer skulle stoppa resenärer med registreringsskyltar från New York, för att inskärpa för dessa att det var obligatoriskt att vistas i karantän i två veckor.

Antalet amerikanska dödsoffer är nu över 2.000.