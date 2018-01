Trump försöker stoppa bokpublicering

Steve Bannon säger att det var “landsförräderi” när Trumps kampanjledning träffade ryska kontakter under valkampanjen 2016. Trumps tidigare chefsrådgivare talar frispråkigt om Trumps rysslandsundersökning i utdrag ur en ny bok av journalisten Michael Wolff, ”Fire and fury: Inside the Trump White House”, som publicerats i The Guardian och New York Magazine. Bannon säger även att Trumps son Donald Junior “kommer knäckas som ett ägg i nationell tv” när undersökningen om ryska kopplingar kulminerar. Aldrig tidigare har en person som stått så nära Trump så klart och tydligt sagt att Trumps kampanj ägnat sig åt något brottsligt. Donald Trump har inte överraskande blivit ursinnig av angreppen.

– Han har inte bara förlorat sitt jobb utan har förlorat sitt förstånd, sade Trump om Bannon efter att uttalandena avslöjats. Strax därpå krävde Trumps jurister att bokförlaget “omedelbart måste upphöra” publiceringen av Wolffs bok, som redan är tryckt och delvis publicerad i medier.

Trump har som vana att ta avstånd från nära medarbetare så fort de blir besvärliga för honom. Samma sak hände i december, då det blev klart att Trumps tidigare säkerhetspolitiska rådgivare Michael Flynn samarbetar med undersökningen om Trumps ryska kontakter. Men det är svårt att tro Trump när han hävdar att relationerna med Bannon bara varit flyktiga.

"De tre högt uppsatta killarna i valkampanjen tyckte att det var en bra idé att träffa en utländsk regering i Trump Tower i konferensrummet på 25:e våningen, utan advokater", säger Bannon i ett utdrag ur boken som publiceras i The Guardian och New York Magazine.

Steve Bannon var Donald Trumps kampanjchef i presidentvalet. Han skrev Trumps invigningstal som president och skötte hela hans politiska maskin under det första halvåret i Vita Huset. Det är ingen överdrift att påstå att Steve Bannon formulerade Donald Trumps politiska berättelse. Trump har ända sedan slutet av 1980-talet gjort politiska tal där han fört fram en blandning av nationalism och kritik mot invandring och andra länders växande inflytande. Men Bannon lyckades destillera dessa ofta osammanhängande tirader till något som i åtminstone många amerikanska väljares ögon framstod som en politik ideologi. Bannon har en bakgrund som Hollywood-producent och som chef för den högerextrema sajten Breitbart och hans uttalade ambition som Trumps chefsrådgivare var “att skapa kaos”. Det verkar han lyckas bra med även nu när han lämnat Vita Huset. Det skar sig mellan Trump och Bannon förra sommaren, då Bannon fick lämna sitt jobb som chefsrådgivare. Hans frispråkighet i Wolffs bok stödjer teorin att han avskedades för att han läckte för mycket information till nyhetsmedier.

Bannon är dock långt ifrån Trumps enda problem i boken. Michael Wolff framställer konsekvent Trump som mentalt instabil. Han skildras som en man som upprepar samma berättelser och skämt gång på gång, som inte känner igen nära kollegor och bekanta och lever på ohälsosam snabbmat. Katie Walsh, Trumps tidigare vice stabschef, beskriver presidenten som ett barn. Enligt Wolff ska Trump också ha skrutit om att ha sex med sina vänners fruar, vilket han lär ha beskrivit som “en av de saker som gör livet värt att leva”. Mycket av bokens innehåll är politiskt skvaller och Wolff har fått kritik för tveksamma journalistiska metoder. Själv hävdar dock Wolff att han har alla citat inspelade på band.

Bråket mellan Bannon och Trump riskerar i vilket fall att leda till framtida splittringar i republikanernas högerpopulistiska falang. Det lär inte hjälpa partiet i höstens kongressval.

"Även om du inte tyckte att det var förräderi, eller opatriotiskt, eller skit, och jag råkar tycka att det var allt detta, borde du ha ringt FBI omedelbart", säger Bannon i boken enligt AFP.