Trump har öppnat fredssamtalen med talibanerna igen

Under torsdagens thanksgiving, en av USA:s viktigaste helger, valde USA:s president Donald Trump att avlägga en blixtvisit hos de amerikanska styrkorna i Afghanistan.

Han avslöjade då att fredsförhandlingarna åter är i gång med huvudfienden i det afghanska kriget.

– Talibanerna vill ha att ett avtal, och vi möter dem, sade han i samband med ett möte med sin afghanska kollega Ashraf Ghani vid USA:s bas norr om Kabul, rapporterar New York Times.

– Vi stannar tills dess att vi har ett avtal eller tills vi nått total seger.

Han gav inga närmare detaljer om de nya förhandlingarna.

Donald Trumps tillkännagivande om nya samtal överraskade – det är bara tre månader sedan han i frustration avbröt förhandlingarna med talibanerna. Överraskade gjorde även det alternativ han angav till en förhandlingslösning, ”total seger”.

Trump har tidigare själv talat om att han vill dra ut USA ur raden av ”oändliga krig”, och på torsdagen bekräftade han sin regerings ambition att dra ner den amerikanska styrkan i landet från mellan 12.000 och 13.000 soldater till 8.600.

Nästan alla säkerhetspolitiska experter insatta i saken menar att man inte kan räkna med en militär lösning på USA:s krig i Afghanistan, som nu varat i 18 år. Den enda utvägen går via förhandlingsbordet, säger de.

Samtidigt konstaterar politiska bedömare att Trump börjar få akut behov av en utrikespolitisk framgång att använda sig av i nästa års presidentvalskampanj. Smekmånaden med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un är över, och avhoppet från Iranavtalet har inte fällt regimen i Teheran.

Kanske tänker han sig att en fredsuppgörelse i Afghanistan skulle kunna fylla den funktionen.

Det var sent på torsdagskvällen lokal tid president Trump landade i Kabul under stort hemlighetsmakeri och omfattande säkerhetsarrangemang. Under några timmar hann han inte bara träffa den afghanska statschefen Ghani utan även mingla och äta traditionell thanksgiving-kalkon med amerikanska soldater.