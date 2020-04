Trump i bråk med guvernörer om restriktioner: ”De är myterister”

En rad delstater har försiktigt börjat prata om att öppna upp ekonomin igen efter de begränsningar som införts i kölvattnet av nya coronaviruset, uppger BBC.

I New York och sex delstater i nordöstra USA har guvernörerna sagt att de kommer att ta fram regionala planer för att gradvis lyfta restriktionerna som stängt ned icke nödvändiga affärsverksamheter och skolor. Även guvernörerna i Oregon, Kalifornien och Washington på västkusten säger att de kommer att angripa problemet regionalt, uppger Reuters.

Men det här faller inte i god jord hos president Trump.

Vid en presskonferens på måndagen gick presidenten till hård attack mot att guvernörerna ska ha rätt att fatta beslut om när och hur deras delstater ska öppna. Trump insisterade på att han har sista ordet.

– När någon är president i USA är makten total, sade han.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo, vars område är centrum för smittan, reagerade genom att säga att han kommer att vägra åtlyda en order om att lyfta restriktionerna om utbrottet riskerar att ta ny fart. Guvernören menar att det kommer att ta månader att öppna upp samhället igen och att det måste ske steg för steg. Han varnar för att en presidentorder kan göra att hela saken hamnar i domstol.

– Om han beordrade mig att öppna på ett sätt som skulle äventyra folkhälsan för människorna i min delstat skulle jag inte göra det, sade Andrew Cuomo till CNN på tisdagen och sade senare:

– Vi har inte en kung i det här landet, vi har en konstitution och vi väljer president.

Trump svarade genom att kalla guvernörer tillhörande det demokratiska partiet för ”myterister”.

”Berätta för de demokratiska guvernörerna att ”Myteriet på Bounty” är en av mina favoritfilmer genom tiderna. Ett fint gammaldags myteri då och då är en kul och upplyftande sak att bevittna, särskilt när myteristerna behöver så mycket från kaptenen”, skrev presidenten på Twitter och syftade på klassikern ”Myteriet på Bounty” – som handlar om ett uppror mot befälhavaren på ett brittiskt fartyg på 1700-talet.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1250075668282576898

Andrew Cuomo sade att han inte hade för avsikt att bråka med Trump – även om han tillade att han inte hade något val om presidenten hotade invånarnas välmående.

Men det är inte bara demokrater som vänder sig emot Trumps utspel, även republikanska guvernörer i delstater som Ohio, Maryland och New Hampshire anser att de själva har rätt att fatta beslut.

Den republikanska senatorn Marco Rubio säger till CNBC:

– Det är guvernörerna som ska ta beslut om när man ska tillåta vissa aktiviteter. Självklart kommer vägledningen från den federala regeringen i Vita huset att ha stort inflytande över det.

Enligt CNN:s faktagranskning har Trump fel. Det var guvernörer, borgmästare och regionala skolmyndigheter som införde restriktionerna, dessutom finns det ingen lagstiftning som ger presidenten makt att åsidosätta delstaternas hälsoåtgärder. Däremot går det inte att garantera att inte rätten skulle ta Trumps parti om saken hamnade i domstol, rapporterar tv-kanalen.

James Hodge, chef för Center for Public Health Law and Policy vid Arizona State University, hävdar att presidenten är ute på hal is.

– Han kan kraftigt uppmuntra, rådgiva eller till och med processa om delstatsmyndigheter ska begränsa allmänhetens rörelser, säger Hodge men menar att presidenten inte kan beordra dem.

James Hodge får medhåll av Stephen Vladeck, professor i juridik vid University of Texas.

”Presidenten har ingen formell laglig befogenhet att kategoriskt åsidosätta lokala eller delstatliga skyddsorder eller att öppna skolor eller mindre affärsverksamheter”, skriver han på Twitter.

