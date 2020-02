Trump: Jag kan visst lägga mig i ett rättsfall

Det var på torsdagen som USA:s justitieminister William Barr i en tv-intervju kritiserade presidentens ivriga twittrande i frågor som rör justitiedepartementet. ”Det gör det omöjlig för mig att sköta mitt jobb. Jag tycker att det är dags att sluta twittra om rättsfall där justitiedepartementet är inblandat”, sa Barr till ABC News.

Barr syftade bland annat på hur presidenten twittrat om hur orättvist han ansåg det vara att hans vän och rådgivare Roger Stone riskerade ett mångårigt fängelsestraff:

”Kan inte tillåta det här övergreppet i rättssak!” skrev Trump.

Under intervjun gjorde Barr också tydligt att presidenten hade all rätt att be om en utredning när det gäller sådant som inte har med hans personliga intressesfär att göra. Däremot skulle Barr aldrig lyda en order om att utreda en politisk motståndare.

Dagen efter Barrs kritik av president Donald Trumps twittrande svarade Trump i ett inlägg på just Twitter där han citerar Barr:

”’Presidenten har aldrig bett mig att göra något i ett rättsfall.’ Justitieminister Barr. Det betyder inte att jag inte har rätten, som president, att göra så. Det har jag. Men hittills har jag valt att inte göra det!”

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1228311415192215553

Roger Stone dömdes i november 2019 av en federal domstol för att ha påverkat vittnen och för att ha ljugit för kongressen när det gällde att samla in material som kunde smutskasta Donald Trumps dåvarande motståndare i presidentvalet 2016, Hillary Clinton.

När åklagarsidan rekommenderade att Stone skulle dömas till mellan sju och nio års fängelse reagerade Trump på Twitter och strax därefter gav också justitiedepartementet en signal om att man ansåg att straffskalan var för hög. Ett ingripande som fick fyra åklagare att dra sig ur fallet och William Barr att under ABC-intervjun med eftertryck förneka att det fanns något samband mellan Trumps Twitterreaktion och hans eget beslut att ingripa.