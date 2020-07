Trump ställer in omstritt kampanjmöte på grund av vädret

Donald Trump landade på fredagen i den av coronasmittan hårt drabbade delstaten Florida. Med 11.433 nya bekräftade fall som rapporterats in under fredagen är det den högsta siffran hittills för delstaten som nu har 244.151 bekräftade fall totalt.

Antalet döda har stigit till 4.102, skriver Miami Herald.

Trumps besök i Florida kommer att ta honom till delstatens hårdast drabbade region, Miami-Dade, där 33,5 procent av de som testats har visat sig bära på smittan. Bara under de senaste dagarna har antalet personer som vårdas på sjukhus ökat med 76 procent och beläggningen på intensivvården gått upp med 86 procent, enligt tidningen.

Något kampanjmöte finns dock inte inplanerat under presidentens besök i Florida. Och vid 19-tiden på fredagen stod det klart att lördagens möte i Portsmouth i New Hampshire kommer att ställas in.

Den tropiska stormen Fay var på fredagen på väg mot New Jersey och kan också komma att nå New Hampshire under morgondagen. Trump lovar dock att komma tillbaka när vädret så tillåter.

Trump har tidigare kritiserats för att anordna möten med tusentals deltagare under coronapandemin då risken för att människor smittas är stor.

På fredagen ökade smittan i 13 delstater som också uppvisade ett ökat antal personer som testat positivt för covid-19. De delstater som ökar mest är Florida, Arizona, South Carolina, Texas och Georgia. Detta samtidigt som USA nådde det hittills högsta antalet bekräftat smittade på ett dygn – 63.247 personer.

På fredagen kom också nya siffror genom ABC News och Ipsos att 67 procent av de tillfrågade anser att presidenten gör ett dåligt jobb när det gäller att bekämpa smittans spridning i USA. Undersökningen är liten och har enbart 350 svarande men speglar tidigare opinionsmätningar i samma fråga.

Donald Trump själv sa på fredagen att han kommer att göra allt för att skolorna ska öppna över hela landet när terminen åter börjar. Trump hotade bland annat med att dra in federala medel till skolor om de inte följer hans uppmaning.