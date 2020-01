Trump kan vara mindre populär än tidigare trott

Donald Trumps popularitetssiffror är de lägsta för någon president som söker omval sedan Gerald Ford på 1970-talet. Andelen som anser att han gör ett bra jobb ligger ganska stadigt strax över 40 procent.

Siffrorna är också anmärkningsvärt låga för att vara i en tid av stark ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet.

Men siffrorna kan i själva verket överskatta Trumps popularitet. Det visar en ny typ av mätning som genomförts av analysinstitutet NORC på uppdrag av den ansedda politiksajten Five Thirty Eight.

Five Thirty Eight, som ägs av ABC News, har konstaterat att förtroendesiffrorna för Trump rört sig påfallande lite. Under i stort sett hela hans presidenttid har de pendlat mellan 40 och 43 procent (med lite lägre nivåer andra halvåret 2017).

Mycket talar för att trögrörligheten beror den extrema politiska polariseringen i USA. Strängt taget alla som sympatiserar med Demokraterna svarar automatiskt att Trump är dålig när de får frågan, medan nästan alla som sympatiserar med Republikanerna svarar att han är bra.

Svaren visar sannolikt mer vilken sida man hör till än vad man faktiskt tycker om hur presidenten sköter sitt jobb, resonerar Five Thirty Eight.

Så hur ska man veta vad folk tycker om presidenten bortom den politiska låsningen? Five Thirty Eight fick idén att i stället för att ställa en rak förtroendefråga be folk att parvis ranka en rad kända republikanska politiker genom åren.

”Genom att inte uttryckligen fråga folk om de gillar eller inte gillar presidenten undviker vi att tvinga de svarande att välja politiskt läger”, skriver Peter Enns och Jonathon Schuldt på sajten.

De republikaner som parvis ställts mot varandra är – förutom Donald Trump – Mike Pence, Ronald Reagan, George W Bush, John McCain och Sarah Palin. De tillfrågade har svarat vem i svarsparet de föredrar.

Mätningen har gjorts två gånger. Första gången var i juli 2018, före mellanårsvalet. Då hamnade Trump näst lägst av de sex. Bara den tidigare Alaskaguvernören Sarah Palin blev vald mer sällan än Trump.

Andra gången var i december i fjol, strax efter det att representanthuset formellt röstat för riksrättsåtal mot presidenten. Då hamnade Trump allra lägst. Båda gångerna rankades han alltså lägre än sin vicepresident Mike Pence.

Skillnaderna mellan Trump, Palin och Pence i botten är dock små. I toppen ligger Ronald Reagan ohotad båda gångerna.

När partisympatier vägs in syns det traditionella gapet mellan republikanska och demokratiska väljare: bland demokrater är Trump klart i botten (och McCain i toppen), men bland republikaner rankas han tvåa, dock en bra bit under Reagan.

Men särskilt intressant är resultatet i den väljargrupp som framställs som den avgörande i valet, påpekar Five Thirty Eight: Bland dem som betecknar sig som oberoende rankas Trump precis som bland demokrater allra lägst.

Palin och Pence är impopulära i alla tre grupperna.

I undersökningen 2018 deltog 1.379 potentiella väljare och i undersökningen 2019 deltog 818 potentiella väljare.