Trump kritiseras för att ha retweetat namn på visselblåsaren

I fredags vidarebefordrade Donald Trump ett inlägg från en av sina supportrar där det stod att visselblåsaren, som var namngiven, ”gjort sig skyldig till brott genom att komma med falska påståenden”, ett påstående som det inte finns belägg för.

I torsdags sickade han vidare ett annat inlägg, från hans återvalskampanjs ”stridsledningscentral”, vilket innehöll en länk till en artikel i tidningen Washington Examiner där namnet fanns med i rubriken.

Presidenten, som har 68 miljoner följare, har fått hård kritik för sina retweets, skriver The Guardian, som granskat saken. Ordföranden för kvinnorättsorganisationen The New Agenda Amy Siskind skriver att ”detta inte är ett acceptabelt beteende från landets så kallade ledare”.

Däremot är den juridiska expertisen inte ense om huruvida det är olagligt att avslöja namnet på en visselblåsare. Lagen som skyddar den som slår larm om missförhållanden i det offentliga är från 1998.

Trump har inte själv offentligt skrivit eller uttalat det namn som påstås vara visselblåsarens. Torsdagens och fredagens återutsändningar av Twitterinlägg är det närmaste han kommit.

Enligt tidningen The Daily Beast har flera personer som står presidenten nära, exempelvis dottern Ivanka Trump, avrått honom från att gå ut med namnet eftersom det skulle kunna vara kontraproduktivt.

Visselblåsaren uppges vara en analytiker på underrättelsetjänsten CIA. Personen lämnade i augusti anonymt in en nio sidor lång anmälan med uppgifter om att presidenten pressat Ukrainas regering att utreda hans politiska rival Joe Biden och dennes son.

Det rörde sig om andrahandsuppgifter, men dessa har i kongressförhör i stora drag bekräftats av andra statliga tjänstemän insatta i ärendet.

