Trump kritiseras för golfhelg när 100.000 amerikaner dött

Fler amerikaner har nu dött av coronapandemin än som dog sammanlagt i USA:s krig i Vietnam, Irak och Afghanistan.

USA närmar sig nu 100.000 döda, en makaber milstolpe i landets moderna historia.

Inte ens under det amerikanska inbördeskriget 1861–1865 drabbades USA av så många dödsfall på så kort tid. 33 gånger fler amerikaner har dött av pandemin än som dog i terroristattackerna här i september 2001.

Under Memorial Day, en årlig helgdag i USA för att hedra de som dött i krig, förväntade sig många amerikaner att Donald Trump skulle bemöta pandemins konsekvenser. Det är kutym att presidenter under tragiska perioder i amerikansk historia försöker läka sorgen under Memorial Day. Historiskt sett är det också en dag då amerikanska presidenter lägger ner politiska stridsyxor för att i stället sprida budskap om nationell gemenskap och sammanhållning.

Donald Trump ägnade dock helgen åt att spela golf på Trump National Golf Club, en av hans privata golfklubbar, i Sterling, Virginia. Han gick sedan till grova personangrepp på tre kvinnliga demokrater. Han kallade Georgia-demokraten Stacey Abrams överviktig, beskyllde talmannen Nancy Pelosi för alkoholism och kallade Hillary Clinton ”sjaskig”. På Twitter spred han även konspirationsteorier om att en känd tv-programledare som kritiserat Trump skulle ligga bakom ett mord.

Det var inget ovanligt beteende för Trump, men det är ett ovanligt beteende för en amerikansk president, i synnerhet under en helgdag som äger rum under en historisk nationell tragedi.

På Hart Island utanför The Bronx i New York grävs massgravar för de många döda i covid-19 som inte kunnat identifieras. Foto: Tariq Zehawi and Danielle Parhizkaran/NorthJersey.com/Imagn/USA Today Network/Sipa USA

I många delar av USA, inte minst Trumps tidigare hemstad New York, har årets Memorial Day ägnats åt dystra minnesstunder för de som dött i pandemin. 29.229 personer har dött i delstaten New York under våren. På Hart Island utanför The Bronx har det grävts massgravar för de många döda som inte kunnat identifieras.

New York Times publicerade i helgen en förstasida där tusentals namn på döda var listade. Under Donald Trumps golfspelande i Virginia dök det upp en samling demonstranter som höll upp skyltar med New York Times lista på döda och ropade till presidenten: ”Sluta döda oss”.

Kritiken mot Trump för hanteringen av pandemin börjar bli en tydlig politisk belastning inför höstens presidentval. I den senaste opinionsmätningen från Fox News i veckan leder demokraten Joe Biden mot Trump med 48 procent mot 40. Biden lanserade i helgen en reklamfilm där sjukvårdspersonal som vårdat de smittade ställdes i kontrast mot en golfspelande Trump.

En demonstrant håller upp en skylt med texten: ”Jag bryr mig, gör du? 100.000 döda”. Foto: Madel Ngan/AFP

Enligt en ny undersökning av epidemiologer på Columbia University i New York skulle omkring 36.000 dödsfall i USA ha kunnat undvikas om USA genomfört restriktioner för social distans en vecka tidigare i mars.

I en intervju under Memorial Day-helgen avfärdade Trump undersökningen med argumentet att Columbia University är en ”skamlig, liberal institution”.

Donald Trumps temperament har svängt fram och tillbaka under coronapandemin. I början av året, när pandemin lamslog Kina och Sydeuropa, var Trump lugn och mycket optimistisk. ”Tro mig, snart kommer smittotalen att vara noll”, sade han i början av mars, när tusentals redan var smittade i USA.

Nu är ett av tre dödsoffer av pandemin världen över amerikan. Hälsoexperter i USA varnar samtidigt för att de verkliga siffrorna för antalet sjuka och döda kan vara betydligt högre.

Siffrorna på antalet smittade i USA har minskat i landets värsta krishärdar New York, New Jersey och Michigan, men de nya fallen ökar i stora delar av den amerikanska södern.

Donald Trump har uppmuntrat protesterna mot restriktioner för social distans. Många republikanska delstatsregeringar har lyft dessa restriktioner under maj, trots varningar från hälsoexperter om att det kan leda till en ny våg av smittade.

Utanför New Yorks storstadsområde ökade antalet amerikaner som togs in på sjukhus efter att ha smittats den här veckan. Brittiska Imperial College varnade i veckan för att det totala antalet döda i USA kan bli över 200.000 om alla delstater följer Trumps förslag att lyfta restriktioner.

