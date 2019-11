Trump lämnar ”smutsiga” New York för Florida

Donald Trump är uppväxt i New York och trots att han numera tillbringar det mesta av sin tid i Vita huset är han fortfarande skriven på Trump Tower på femte avenyn, skriver New York Times.

Men nu vänder Trump New York ryggen. Och i en serie inlägg på Twitter berättar Trump hur dåligt New York har blivit samtidigt som han skriver: ”I love New York.”

”New York kan aldrig bli stort igen under sitt nuvarande ledarskap med guvernör Andrew Cuomo”, skriver Trump bland annat och slår även fast också borgmästaren Bill DeBlasio är ett skäl till att flytta.

Dessutom har Trump blivit varse att såväl skatter som energipriser är för höga i New York samt att staden är ”smutsig och osäker”, att invånarna i New York inte har respekt för stadens polis eftersom Cuomo och DeBalsio ”inte ställer upp för dem”.

Men staden älskar han, skriver Trump.

Och flyttar sin fasta adress till sin golfanläggning i Mar-a-Lago.