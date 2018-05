Trump: Möte med Nordkorea sker den 12 juni

Mötet mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un har fått ett datum: Det kommer att ske den 12 juni i Singapore. Det meddelade Donald Trump på torsdagen via Twitter. Meddelandet avslutades också med en hänvisning till att mötet blir en ”högtid för världsfred”.

Beskedet kommer efter flera veckors förbättringar i relationerna mellan Nordkorea å enda sidan, och USA och Sydkorea å andra sidan.

I slutet av april kablades bilderna ut av mötet mellan Nordkoreas diktator och Sydkoreas president Moon Jae-In via nyhetsbyråerna, vilket DN rapporterade om. De två ledarna leende omfamnade varandra och skrev också under ett avtal om att arbeta för fred på Koreahalvön. Och mötet sätts i samband med hur Kim Jong-Un bjöd in Donald Trump till ett möte, vilket blev känt den 3 mars i år sedan ett brev hade lämnats in till den amerikanska presidentadministrationen. Nordkorea uttryckte då också en avsikt att ställa in sina missiltester och att Koreahalvön ska göras kärnvapenfri.

Under onsdagen kom ytterligare ett tecken på hur relationerna mellan USA och Nordkorea tydligt håller på att förbättras, när tre amerikaner som har suttit fängslade i diktaturen släpptes fria. DN:s Torbjörn Peterson tolkade beskedet som direkt kopplat till det planerade toppmötet mellan de två länderna, och en framgång för den amerikanske presidentens hantering av Nordkoreafrågan.

Den senaste tidens händelser genom de tinande relationerna mellan USA och Nordkorea innebär också en kraftig omsvängning i Donald Trumps beskrivning av den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un. Under hela sitt presidentskap har Donald Trump använt flera fantastifulla men nedsättande termer när han beskriver Nordkoreas ledare. Bland annat har han kallat honom ”raketmannen”. I ett tal inför FN:s generalförsamling beskrev han Kim Jong-Un på detta vis:

– Raketmannen är ute på ett självmordsuppdrag, sade han då.

Men i samband med att planerna för ett högnivåmöte mellan de två presidenterna tog form ändrades också Donald Trumps syn på sin forne fiende, och kallade bland annat Kim Jong-Un ”mycket hedervärd”.

