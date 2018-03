Trump ska ha köpt personuppgifter om 50 miljoner väljare

Det är tidningarna New York Times och brittiska The Observer som har intervjuat ett antal före detta anställda på Cambridge Analytica och kartlagt hur insamlingen av personuppgifter gick till. Cambridge Analytica leddes vid den tidpunkten av den kontroversielle Steve Bannon, som efter presidentvalet utsågs till chefsstrateg av Donald Trump.

Facebook svarar nu med att bryta alla kontakter med dataanalysföretaget.

”Vi kommer att vidta rättsliga åtgärder om det är nödvändigt för att hålla dem ansvariga och till svars för något som helst olagligt beteende”, skriver Facebook i ett uttalande.

Cambridge Analytica ska ha kommit över de första uppgifterna 2014. Det gjordes via en app kallad ”thisisyourdigitallife”, som byggts av Aleksandr Kogan, verksam vid Cambridge University. Drygt en kvarts miljon Facebook-användare hade fått betalt för att göra personlighetstester via appen. De hade godkänt att uppgifterna samlats in för forskningssyften. Enligt New York Times och The Observer sålde Aleksandr Kogan uppgifterna vidare till Cambridge Analytica.

Utan tillstånd samlades också uppgifter in om de 270.000 användarnas Facebook-vänner. Över 50 miljoner människor fanns till slut i arkivet – nästan en fjärdedel av de potentiella väljarna i presidentvalet valet i november 2016.

Utifrån personuppgifterna fanns sedan möjlighet att kartlägga åsikter och skicka individuellt anpassade politiska budskap för att påverka personernas val.

– Vi utnyttjade Facebook till att skörda miljontals människors profiler. Och bygga modeller för att utnyttja vad vi visste om dem och sikta in oss på deras inre demoner. Det var grunden som hela företaget var byggt på, säger Christopher Wylie, som beskrivs som en visselblåsare som jobbat på Cambridge Analytica, enligt The Observer.

Enligt USA:s federala valkommission anlitade Trump-kampanjen Cambridge Analytica i juni 2016 och betalade motsvarande nära 50 miljoner kronor för tjänsterna.

Intrånget beskrivs som ett av de största hittills hos Facebook. Enligt Facebook har Cambridge Analytica vägrat att radera uppgifter som samlats in på ett otillåtet sätt. Enligt Facebook ska användarnas lösenord inte ha stulits i samband med kartläggningen.

Samtidigt har delstaten Massachusetts högsta juridiska företrädare, Maura Healey som tillhör Demokraterna krävt snabba svar om vilken roll Cambridge Analytica spelade i valet 2016.

”Massachusetts invånare förtjänar svar omedelbart från Facebook och Cambridge Analytica. Vi sätter igång en utredning”, skriver hon på Twitter.

Cambridge Analytica var också involverat i den vinnande Brexit-kampanen i Storbritannien 2016, skriver The Guardian.