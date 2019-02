I natt håller Donald Trump sitt årliga tal till nationen, State of the union. Under vintern har han skadats av en rad nederlag och förtroendesiffrorna har fallit.

Trump lovar nu att talet ska präglas av ett diplomatiskt budskap om samarbete över partigränserna, samtidigt som han ska återvända till en välbekant berättelse om amerikansk patriotism under parollen ”Choosing greatness”.