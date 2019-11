Trump skriver under lag till skydd för Hongkong

Vita huset uppgav på onsdagen att lagen fått presidentens signatur. I lagtexten statueras årlig översyn av Hongkongs speciella handelsstatus under amerikansk lag. Sanktioner kan sättas in mot officiella representanter som beslås med kränkning av mänskliga fri- och rättigheter i den särskilda administrativa region under Kina, som den tidigare brittiska kronkolonin utgör, eller om stadens autonomi undermineras.

Lagen har redan för någon vecka sedan antagits av representanthuset, efter det att den utan invändningar röstats igenom i senaten, där Republikanerna har majoritet, rapporterar ekonominyhetssajten Bloomberg News. Det förhållandet omöjliggjorde för presidenten att stoppa lagen.

Trump har varit påtagligt tyst vad gäller markeringar mot Kina att inte inkräkta på självstyret Hongkong har.

