Trump stoppar all invandring till USA

Trump väntas underteckna ett så kallat exekutivt dekret inom kommande dygn.

Syftet med förbudet skulle vara att rädda amerikanska arbetstillfällen och skydda USA från den ”osynliga fienden”, Trumps benämning på det nya coronaviruset, som hittills skördat omkring 42.000 amerikanska liv.

Tjänstemän i Vita huset säger till Washington Post att lagen väntas vara i kraft under en begränsad tidsperiod. Beslutet kan påverka människor med visum och ”green cards” som under normala omständigheter kan åka in och ut ur landet obehindrat. Många av dessa är familjemedlemmar till amerikanska medborgare.

I fjol utfärdade USA omkring 460.000 invandringsvisum och 580.000 green cards.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252418369170501639

Experter säger att Trump kan använda sig av lagtext som gör det möjligt att förbjuda invandring med motivet att skydda det amerikanska folkets hälsa. Men det skulle vara en politisk handling som aldrig tidigare tagits i bruk i amerikansk historia.

Presidentens kritiker anser dock att han med invandringsstoppet försöker avleda uppmärksamheten från sitt eget agerande under pandemin.

”Medan vårt land bekämpar pandemin, medan arbetare riskerar sina liv, angriper presidenten invandrare och beskyller andra för sina egna misslyckanden”, twittrar den demokratiska senatorn Amy Klobuchar från Minnesota.

Under coronakrisen har möjligheten att ansöka om visum redan varit starkt begränsad, då utrikesdepartementet endast behandlat en bråkdel av alla ärenden på sina beskickningar utomlands. Det har varit i princip omöjligt för människor att söka visum vid gränsen mot Mexiko.

Men bland andra gästarbetare i den amerikanska jordbruksindustrin har kunnat resa in i landet då deras arbete har betraktats som samhällsviktigt.