Trump till attack mot muslimsk kongressledamot

Det är ett tal av den Demokratiske kongressledamoten Ilhan Omar som fått Donald Trump nåla fast sin kritik högst upp i sitt Twitterflöde under stora delar av lördagen.

Omars tal kom en vecka efter terrorattacken mot en moské i Nya Zeeland i mitten av mars och hölls i Los Angeles inför en muslimsk organisation. Men det är först nu som det blivit uppmärksammat då president Trump gått till angrepp mot Omar.

Talet handlade om hur muslimer behandlats efter 11 september-attackerna.

Under sitt tal sa Omar att hon var trött på att som muslim bli betraktad som en andra klassens medborgare och att hon tyckte att alla muslimer i USA borde känna samma trötthet.

I en kort passage nämner Omar en organisation som grundades 1994 och som efter 11 september-attackerna ”uppmärksammade att några människor gjorde något och att vi alla började förlora tillgång till våra samhälleliga rättigheter”.

Omars uttryck att ”några människor gjorde något” tolkades av Donald Trump som att Omar förminskade terroristerna bakom attacken.

Presidenten valde att kommentera Ilhan Omars uttalande i ett inlägg på Twitter där han också lade till bilder från 11 september-attackerna mot World Trade Center och försvarshögkvarteret Pentagon.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1116817144006750209

MSNBC konstaterar att president lyft ut fyra ord från ett tjugo minuter långt tal och använt dem för att piska upp hat mot kongressledamoten.

Representanthusets talman Nancy Pelosi anklagade presidenten för att använda bilder från attacken i politiskt syfte och en rad Demokratiska presumtiva presidentkandidater reagerade starkt på detta och gick i sin tur till angrepp mot presidenten:

Elizabeth Warren anklagade Trump för att anstifta till våld mot Omar, Pete Buttigieg menade att presidenten inte lärt något om hur hat fungerar och Beto O’Rourke skrev: ”Vi är starkare än presidentens hat och islamofobi. Låt honom inte dela eller skrämma oss.”

Bernie Sanders var också han tydlig om vad han tyckte om presidentens sätt att agera:

”George W. Bush – jag hade inte mycket gemensamt med honom. Hans sätt att se på saker var väldigt olika mina. Men om ihåg vad han gjorde efter 11 september. Han gick in i en moské och sa att kriminella, terrorister, hade attackerat USA. Inte det muslimska folket. Det var en konservativ republikan. Nu har vi en president som för billiga politiska poäng försöker att dela oss.”

Omar själv har svarat att hon kommer att fortsätta kämpa för det Amerika som hon anser att alla förtjänar. I ett inlägg på Twitter skriver hon vidare att hon inte kommer att låta sig tystas:

https://twitter.com/IlhanMN/status/1117130911210930178

Ilhan Omar har varit i blåsväder förut då hon använt sig av antisemitism och anklagat judarna för att manipulera världsekonomin, skriver New York Times. Så sent som i februari i år uppmanade Nancy Pelosi Ilhan Omar att be om ursäkt för att ha använt sig av antisemitiska uttryck.