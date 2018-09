Trump tror inte på dödssiffran i Puerto Rico

Ett annat kraftigt oväder, stormen Florence, drar sig allt närmre den amerikanska östkusten och väntas nå South Carolina och North Carolina under fredagsmorgonen. Detta har gjort att flera amerikanska myndigheter satt igång krisberedskapen och miljontals personer uppmanas att evakuera sina hem.

Detta har fått den amerikanske presidenten Donald Trump att starta ett nytt ordbråk om senaste gången USA drabbades av ett kraftigt oväder. I september förra året drog orkanen Maria fram och ödelade stora delar av Puerto Rico, vilket ledde till tusentals döda i sviterna av förstörd infrastruktur och strömlöshet.

Dödssiffran i Puerto Rico efter orkanen Maria har varit omdebatterad eftersom de amerikanska myndigheterna inte haft en tydlig rutin för hur dödssiffran ska rapporteras.

Puerto Ricos guvernör Ricardo Rossello uppger att antalet döda är 2.975 personer, vilket var klart fler än den första dödssiffran myndigheterna gick ut med, som var 64. Enligt en forskarrapport i New England Journal of Medicin uppgick dödssiffran till 4.654 medan en analys i The New York Times visade att 1.052 fler människor än normalt som dött under en 42-dagars period efter orkanen Maria, jämfört med samma perioder tidigare år.

Men dessa siffror biter inte på den amerikanske presidenten, som enträget hävdar att antalet döda var mycket färre.

”3.000 personer dog inte i de två orkaner som slog mot Puerto Rico. när jag lämnade ön, EFTER stormen slagit till, hade de någonstans mellan sex och 18 döda. Med tiden gick inte den siffran upp så mycket. Sen, mycket senare, började de rapportera in väldigt stora siffror, som 3.000...” skriver Donald Trump på sin Twitter.

Sedan utvecklade presidenten sitt resonemang i ett nytt twittermeddelande:

”... Detta gjordes av Demokraterna i syfte att få mig att se så dålig ut som möjligt när jag framgångsrikt samlade in miljarder dollar för att hjälpa till med att bygga upp Puerto Rico. Om en person dog av någon anledning, som hög ålder, bara lägg till dem till listan. Dålig politik. Jag älskar Puerto Rico!” skriver han.