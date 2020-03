Trump två handskakningar från viruset

USA-valet 2020

Donald Trump har under de senaste veckorna försökt tona ner riskerna med det nya coronavirusets spridning i USA. ”Viruset är väldigt klart under kontroll”, skrev han på Twitter i slutet av februari. En republikansk partikollega i kongressen, Matt Gaetz, hånade paniken över viruset genom att klä sig i gasmask under ett kongressmöte.

Men nu verkar krisens allvar börja sjunka in även i Washington. En invånare i Gaetz kongressdistrikt i nordvästra Florida har redan avlidit av covid-19, den sjukdom som coronaviruset orsakar. Dessutom har det visat sig att Trump själv bara varit två handskakningar från en person som smittats av viruset.

På den årliga jättekonferensen CPAC, som samlar omkring 10.000 konservativa aktivister strax utanför Washington DC, har en person placerats i karantän efter att ha smittats av viruset. På konferensen ska personen ha skakat hand med Matt Schlapp, konferensens huvudansvarige, som samma dag även skakade hand med Donald Trump.

Det har väckt en debatt om hur nära viruset varit Vita huset och vilka åtgärder som behöver tas för att skydda presidenten från att själv drabbas.

Donald Trump driver nu en intensiv valkampanj för att bli omvald som president i november 2020. Det innebär ständiga resor runtom i landet, massmöten och handskakningar med tusentals personer samlade i sportarenor och konferenshallar. Det är optimala förhållanden för att sprida viruset.

Trots att folkhälsomyndigheten och medicinska experter i USA avråder från handskakningar har Donald Trump fortsatt skaka hand när han rest runt i USA de senaste veckorna. På måndagen anlände Trump till Orlando, Florida, där tv-bilder visade hur han gick direkt från planet till en folksamling som mötte honom på flygplatsen och började skaka hand.

Trump har sagt att han planerar att fortsätta ordna stora kampanjmöten och skaka tusentals händer under valkampanjen. ”Om du inte skakar hand med folk kommer de inte gilla dig”, sade han förra veckan. Han sade även att han ”inte alls är bekymrad” över risken att själv drabbas av viruset.

Trots ett historiskt börsfall den senaste veckan och en utbredd uppfattning bland ekonomiska experter om att krisen kan förändra den amerikanska ekonomin i grunden har Trump försökt tona ner krisen.

På måndagen skrev han i ett Twittermeddelande att 37.000 amerikaner dog av influensa förra året, men att ingenting stängdes, utan livet och ekonomin fortsatte som vanligt. Han jämförde detta med de 546 konfirmerade fallen av coronaviruset och 22 dödsfall i USA.

Även Demokraternas ledande presidentaspiranter Joe Biden och Bernie Sanders fortsätter resa runt i USA och driva kampanj för primärvalen. I veckan röstar bland andra delstaten Washington, som haft en hög koncentration av drabbade. En talesperson för Bidens kampanj säger att de strikt följer lokala myndigheters varningar och riktlinjer för att undvika spridning av viruset när de reser runt i landet. En konferens för USA:s största fackförbund, AFL-CIO, där både Sanders och Biden skulle ha talat har ställts in på grund av risken för virusets spridning.

För Bernie Sanders har stora publikevenemang, ofta med tiotusentals besökare, varit en central del i kampanjen.

– Vi har en dialog med lokala hälsoexperter vid varje plats vi besöker. Vi kommer inte att riskera hälsan på någon i det här landet, sade Bernie Sanders i en intervju med CNN i helgen.

Läs mer:

Dan Lucas: Smäll efter smäll för världsekonomin

Minus 5,5 procent på Stockholmsbörsen – nödstopp för handeln i USA

Det nya coronaviruset: Följ utvecklingen live

Viktor Andersson sjuk i covid-19 – nekades provtagning

Därför är det svårt att räkna ut hur dödlig covid-19 är