Trump: Vi har gjort ett jättebra jobb med coronan

Intervjun med Donald Trump gjordes den 28 juli, när USA närmade sig 150.000 döda i pandemin. Ändå hävdar presidenten att Vita huset gör ett bra jobb.

– Just nu tror jag att läget är under kontroll. Det är så mycket under kontroll som det går att kontrollera, säger Donald Trump.

Axios reporter Jonathan Swan undrade om tusen döda om dagen kunde betraktas som ett utbrott ”under kontroll”.

- Vi har gjort ett jättebra jobb, svarade presidenten, som också hävdade att epidemin är på väg ned i Florida, Arizona och Texas.

Under intervjun upprepade han en av sina favorithypoteser: att statistiken ger en felaktig bild av coronavirusets härjningar eftersom USA ligger högt i kartläggningen av smittan, med 55–60 miljoner genomförda tester.

– Poängen är att eftersom vi har varit så mycket bättre på att testa än andra länder, så visar vi upp fler fall, säger Donald Trump.

När Jonathan Swan försökte få presidenten att fokusera på antalet dödsfall, plockade presidenten fram några papper, där kurvorna såg betydligt bättre ut.

Det visade sig att han ville jämföra USA med resten av världen, i antalet döda per konstaterade fall av covid-19.

– Man måste utgå från fallen, sa Donald Trump.

Han kom också med antydningar om att Sydkorea trixat med statistiken, men tillade att han inte ville fördjupa sig i den diskussionen.

Donald Trump lade som vanligt skulden för coronautbrottet på Kina, som han menar kunde stoppat viruset.

– Tro mig, vi kommer aldrig att glömma det, sa han.

Presidenten har varit ivrig att öppna ekonomin, men hävdar nu att stängningen under våren var nödvändig och lyckosam.

– Om vi hade satsat på flockimmunitet hade vi förlorat miljoner människor, säger han i intervjun.

Under intervjun fick Donald Trump också frågor om beslutet att hålla ett stort kampanjmöte i Tulsa i delstaten Oklahoma den 20 juni. Han kan inte ha konsulterat kalendern särskilt noga innan han svarade – eftersom han påstod att den stora uppgången av fall drabbade Oklahoma upp till två månader senare.

– Oklahoma gjorde mycket bra i från sig som delstat, det var nästan fritt. Det gick upp en månad senare, en och en halv månad, två månader senare. Men det var ett bra område, hävdade Trump.

