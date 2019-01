”Jag kommer att hålla talet när nedstängningen är över” skriver Trump på Twitter. Beskedet kommer efter spekulationer och hans egna uttalanden om att han övervägt ett annat forum än kongressen, men ”inget kan tävla med representanthuskammarens historia, tradition och betydelse” har han kommit fram till.

Nedstängningen av USA:s statsapparat inleddes för 33 dagar sedan med att Trump ”stolt och gladeligen” tog på sig ansvaret för den. När Pelosi tog över klubban från Republikanernas Paul Ryan bjöd hon rutinmässigt in presidenten för det traditionsenliga talet ”State of the union”. Hon meddelade senare att det inte var aktuellt så länge nedstängningen pågår då det inte fanns en tanke om att den skulle pågå så länge, skriver hon i ett brev till presidenten.

Ganska snart efter nedstängningen inleddes släppte Trump sitt ansvar för den och har den senaste månaden skyllt den på Demokraterna. Hans orubbliga krav för att skriva under ett budgetförslag från kongressen är att den ska innehåll 5,7 miljarder dollar öronmärkta för hans önskade mur mot Mexiko, men Demokraternas orubbliga inställning är att det inte är aktuellt.

På torsdagen står senaten med två olika budgetförslag, ett från vartdera parti, men sannolikheten att något av dem klubbas är nära noll eftersom det krävs en kvalificerad majoritet på 60 av 100 röster och den republikanska majoriteten är 53. Den 19 december var alla ledamöter eniga om ett tillfälligt förslag som skulle gälla till den 8 februari, men det vägrade Trump att skriva under.

