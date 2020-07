Trump vill sätta in federala styrkor mot protester i fler städer

Sammandrabbningarna mellan federala trupper och demonstranter i Portland trappades upp över helgen, då flera personer skadades. En filmad händelse visar hur en 53-årig krigsveteran bröt handen efter att ha fått ett slag med batong.

I Vita huset kallade president Trump i måndags situationen i Portland för ”värre än i Afghanistan” och ”utom kontroll”.

Demonstrationerna har pågått varje sen kväll sedan den 25 maj, då afroamerikanen George Floyd dödades av polis i Minneapolis. I Portland gick polisen tidigt ut hårt för att kväsa protesterna, som började fredligt men snart urartade. Ett mindre antal aktivister har upprepade gånger vandaliserat byggnader och egendom. En grupp stämde staden för polisens metoder, och en domstol förbjöd fortsatt användning av tårgas och gummikulor.

Protesterna i Oregon fortsatte på tisdagen. Foto: Nathan Howard/Getty Images/AFP

De federala styrkor som sattes in i början av juli omfattas dock inte av det förbudet. Trupperna beordrades dit av departementet för nationell säkerhet, DHS, som i sin tur fick mandat genom en exekutiv order som presidenten undertecknade i juni, med grova formuleringar om ”vänsterextremister” och ”anarkister” enbart ute efter att ”kullkasta lag och ordning”.

Konfrontationen mellan de federala trupperna och demonstranterna har stegrats successivt under hela juli, och flera personer har skadats allvarligt. Situationen har också lett till ett slags ställningskrig mellan Washington och lokala och regionala nivåer i Oregon, där de progressiva väljarna är i majoritet. Företrädare för Vita huset och DHS beskyller guvernören Kate Brown och borgmästaren i Portland, Ted Wheeler, för inkompetens och slapphet. Dessa menar å sin sida att mer våld inte löser några problem, och anser att de federala styrkorna ska packa ihop och åka därifrån.

– Det råder ingen tvekan om att den federala polisens närvaro är som att hälla bensin på en brasa, sa Kate Brown i en intervju med NPR.

Konfliktnivån har ökat genom att delar av de federala styrkorna har varit kamouflageklädda och utan namnbrickor, och åkt i omärkta bilar.

Under helgen förekom protester på flera håll runt om i USA, och Trump hotar nu med att federala styrkor kan sättas in i en rad storstäder som Chicago, New York, Detroit och Philadelphia, samtliga städer där Demokraterna har majoritet - eller som Trump uttrycker det: ”alla styrs av extremvänstern”. Konkreta planer är hittills kända endast för Chicago, dit 150 federala poliser förbereds för att ingripa.

Bill de Blasio, borgmästare i New York. Foto: Lev Radin

New Yorks borgmästare Bill de Blasio sa genast att presidentens utspel inte var mycket att fästa sig vid, men att han i så fall stämmer honom:

– Varje gång Trump gör olagliga eller icke-konstitutionella saker, utmanar vi honom i domstol och vinner överlägset, så att han måste backa. Jag ser samma scenario framför mig nu, sa han i en tv-intervju med Spectrum News NY1.

För Trump är metoderna ett sätt att visa handlingskraft och styrka i ett läge där han ligger kraftigt under i opinionsmätningarna, och där Vita husets hantering av coronakrisen fortsätter att kritiseras. Trump anklagar samtidigt Demokraternas presidentkandidat Joe Biden för att vara svag, och påstod felaktigt i en intervju i Fox News att Biden vill underminera polisens budget.

Trumps politik får skarp kritik från liberalt håll, men den konservativa tidningen Wall Street Journal ger på ledarplats sitt stöd till beslutet att sätta in federala trupper mot upploppsmakare, och menar att den lokala polisen låtit dem hållas.

Politikerna från Oregon hugger tillbaka mot Washington. Delstatens båda senatorer vill se en lagändring som förbjuder vad de kallar ”paramilitära trupper”; och Oregons justitiedepartement har stämt de federala myndigheterna.

Konfliktnivån kring protesterna och bakgrunden till dem kan bestå. Enligt en undersökning av Wall Street Journal/NBC anser 56 procent av de svarande att det amerikanska samhället är rasistiskt, och 57 procent stöder protesterna efter Floyds död.

Siffrorna visar en dramatisk förändring i synen på rasdiskrimineringen i USA: 2008 ansåg 28 procent av amerikanerna att afroamerikaner diskrimineras – i dag är siffran 60 procent.

Men undersökningen bekräftar den polarisering som allt djupare skär genom USA, och som går längs partipolitiska linjer. 90 procent av demokratiska väljare tycker att afroamerikaner diskrimineras; men bara 26 procent av republikanerna instämmer i det.

