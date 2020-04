Trumps besked får skarp kritik från FN och andra finansiärer

Donald Trumps besked om att USA tillfälligt stryper landets bistånd till världshälsoorganisationen innebär att WHO kan gå miste om sin största finansiär.

Om Trump gör allvar av utspelet kan WHO:s arbete mot det nya coronaviruset sinkas.

WHO, som utgör en del av FN, har till uppgift att ”förebygga och skydda alla människors hälsa”. I fjol stod USA för 553 miljoner av organisationens totala budget på 6 miljarder dollar.

FN:s generalsekreterare António Guterres, som beklagar USA:s besked, säger att WHO är ”absolut avgörande för världens försök att vinna kriget mot covid-19”.

WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att USA har varit en långvarig och generös vän och att de hoppas att det kommer att förbli så.

– Vi beklagar USA:s presidents beslut att beordra ett stopp för finansieringen till organisationen, säger han vid en pressträff på onsdagen.

Filantropen Bill Gates, vars stiftelse Bill and Melinda Gates Foundation är den största frivilliga finansiären av WHO efter USA, skriver på Twitter att beskedet från Trump är så ”farligt som det låter. Deras (WHO:s) arbete bromsar spridandet av covid-19 och om det arbetet stoppas kan ingen annan organisation ersätta den. Världen behöver @WHO mer än någonsin”, skriver Gates.

Ordföranden för det amerikanska läkaresällskapet, Patrice Harris, skriver i ett uttalande att beskedet är ett ”oroande steg i fel riktning”. ”Att bekämpa en global pandemi kräver internationellt samarbete och tilltro till vetenskap och data”.

Trump säger att WHO ”allvarligt misskött och mörklagt” organisationens arbete när smittan först tog fart i Kina. Enligt Trump agerade WHO allt för okritiskt gentemot Kina, för att inte stöta sig med diktaturen.

– Hade WHO gjort sitt arbete och skickat medicinska experter till Kina för att objektivt utvärdera situationen på plats och öppet kritiserat Kinas brist på transparens hade utbrottet kunnat kontrolleras med väldigt få dödsfall, sade Trump under en pressträff i Vita huset under natten till onsdagen svensk tid.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo säger att WHO ”avstod från att kalla detta en pandemi under en rysligt lång tid eftersom Kinas kommunistparti inte ville att man skulle det”.

António Guterres säger att det möjligt att tolka WHO:s arbete på olika sätt. Men att utvärderandet av organisationen bör vänta till smittan är under kontroll.

Exakt vad WHO behöver göra för att återfå Trumpregeringens förtroende och USA:s biståndspengar återstår att se. ”Kanske kommer WHO att förändras och kanske kommer den inte”, sade Trump. Presidenten upplever att WHO motarbetade Trumpregeringens inreseförbud från Kina till USA som började gälla i början av februari. WHO har ifrågasatt effektiviteten i sådana reseförbud.

Trump är under häftig kritik i USA för sin passiva hållning under krisens inledande skede, då han gång på gång hävdade att viruset mirakulöst skulle försvinna från amerikansk mark. Kritiken mot Trump tycks ha fått genomslag i förtroendemätningar. Andelen amerikaner som underkänner Trumps agerande är nu större än de som står bakom presidentens arbete mot coronaviruset.

Presidentens kritik mot WHO ekar av den kritik som han själv fått från många politiska kommentatorer och medicinska experter under senaste veckorna. Trump har länge kritiserat FN och dragit in amerikanskt bistånd till andra delar av organisationen. I den meningen är provokationen mot WHO kanske inte helt överraskande. Men tidpunkten är ovanligt djärv. Presidenten sade själv förra veckan att detta kanske inte är rätt tidpunkt att äventyra WHO:s budget. Sedan kom han uppenbarligen att ändra sig.

Möjligen ska man tolka utspelet som ett försök från presidenten att rikta uppmärksamhet från antalet amerikaner som nu dött i sviterna av smittan – över 25.000 personer.

