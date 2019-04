Trumps deklarationer begärs ut av Demokraterna

Det är ordföranden i ett utskott i Representanthuset som i ett brev till IRS formellt begärt att få ut de senaste sex årens deklarationer för Donald Trump och hans företag.

Syftet uppges vara att kasta ljus över presidentens affärer, skriver Washington Post.

Donald Trump har som enda president sedan Nixon hittills vägrat att göra sina deklarationer offentliga, och när brevet till IRS blev känt gick han direkt ut med budskapet att han motsatte sig kravet.

Även om det var väntat att Demokraterna skulle komma med en sådan begäran efter att man i mellanårsvalet fått majoriteten i Representanthuset, innebär det en upptrappning i maktstriden mellan Demokraterna och Trump, skriver tidningen.

Utskottsordföranden Richard E. Neal menar i ett uttalande att det är en plikt för utskottet att kontrollera hur offentligt anställda – även de allra högsta – sköter sina skattebetalningar.

Trump har hittills motiverat sin vägran att offentliggöra sina deklarationer med att han och hans företag är ”under revision”. Han upprepade den förklaringen på onsdagen, trots att många experter tidigare förklarat att det inte hindrar honom från att visa sina skattebetalningar.

”Vi är under revision, trots vad folk säger, och försöker reda ut det, jag är alltid under revision, verkar det som, men jag har varit det under många år, för det rör sig om stora summor, och jag gissar att när du är känd, blir du utsatt för revision” sade Trump, och fortsatte att han inte är ”böjd att göra det förrän revisionerna är över”.

Läs mer:

Trumps nya miss: Min pappa kommer från Tyskland

Kvinna med skadlig kod och dubbla pass greps på Trumps Mar-a-Lago