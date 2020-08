Trumps energiska kampanjmaskin kan överraska på valdagen

USA-valet 2020

I opinionsmätningarna inför presidentvalet den 3 november har Donald Trump det största underläget för en sittande president sedan 1976. Men Trumps kampanjstrateger är övertygade om att de sitter på ett trumfkort inför valet i november: en armé på en och en halv miljon hängivna volontärarbetare som kommer att slita dag och natt för att se till att Trump blir omvald.

Trumps kampanjledning hävdar att kampanjen redan överträffat alla siffror från det förra presidentvalet.

Redan i juli hade kampanjen haft 55 miljoner kontakter med väljare i de avgörande delstaterna, vilket är mer än de hann med under hela 2016. Dessutom bibehåller Trump ett försprång gentemot Joe Biden på digitala plattformar.

Kan det betyda att Trump än en gång överraskar på valdagen? Hans egen kampanj är i alla fall övertygad om det.

– Vi har den största och bästa organisationen någonsin. Vi har byggt långvariga relationer med väljare – en omständighet som kommer att föra Trump till seger i november. Joe Biden tar sig knappt ur sin källare, han ligger bedrövligt efter när det gäller organisatoriskt arbete i delstaterna och det finns ingen entusiasm för hans kandidatur, säger Trump-kampanjens kommunikationschef Tim Murtaugh till nyhetsbyrån AP.

Inför höstens presidentval säger en större andel av Donald Trumps väljare att de känner sig entusiastiska över att rösta på honom, jämfört med Bidens väljare. Trumps kampanj har även ett försprång på sociala medier. På Twitter är det 85 miljoner som följer Trump, jämfört med 8,7 miljoner för Biden. Men kampanjen har även vässat sin tekniska strategi i fem år.

En vanlig bild av valet 2016 är att Trump vann på grund av dolda, ryska påverkanskampanjer. Trumps officiella kampanj var betydligt viktigare. Den bombarderade Facebook med en volym av annonser som saknar motstycke i amerikanska val. Totalt köpte kampanjen 5,9 miljoner annonser på Facebook under förra valet, medan Hillary Clintons kampanj bara köpte 66.000 annonser. Det berodde inte på att Clintons kampanj inte förstod vikten av Facebook, utan på att Trump fick mycket bättre valuta för pengarna. Hans annonser väckte mer engagemang och spreds därmed naturligt på ett sätt som Clintons annonser inte gjorde. Trump-kampanjen nådde i vissa fall 200 gånger fler väljare per dollar jämfört med Clintons kampanj.

I år kan Trumps övertag på Facebook vara ännu större. I april hade Trump köpt 96 procent fler Facebook-annonser än Biden, enligt The Atlantic. Trumps digitala kampanj kan dessutom förlita sig på data som samlats in under mer än fem år, medan Bidens kampanj började från noll förra sommaren.

Micah Sifry, en erfaren progressiv strateg, har ägnat de senaste åren åt att analysera hur Demokraterna förlorade det digitala övertaget de hade under Obamaåren till högerpopulister i allmänhet och Donald Trump i synnerhet.

– Trump har definitivt ett klart digitalt försprång. De har byggt listor på väljare och finslipat strategier sedan förra valet, medan Biden började förra sommaren. De stora plattformarna gynnar fortfarande budskap som väcker starka känslor och de har mestadels låtit Trump fortsätta sprida falska påståenden, med enstaka undantag när det gäller röstregler och pandemin. Sedan 2017 har Facebook dessutom lyft innehåll från Facebookgrupper ännu mer, vilket gynnar filterbubblor och konspirationsteorier, säger Sifry till DN.

Han tror dock inte att kraften i Trumps digitala kampanj är tillräcklig för att väga upp för det breda motståndet mot Trump, inte minst när det gäller hanteringen av coronapandemin.

– Det är viktigt att inte överdriva betydelsen av det digitala övertaget. Om Trumps digitala kampanj vore så effektiv som de själva påstår så skulle han inte ha ett så stort underläge i mätningarna. De flesta väljarna har redan bestämt sig för vem de ska rösta på, säger Sifry.

Donald Trumps kampanj anordnar även fler fysiska evenemang än Bidens kampanj, då kampanjarbetarna inte är lika oroade för coronapandemin. Bidens kampanj har i princip avbrutit allt kampanjarbete på fältet. Den ordnar sällan offentliga kampanjtal, dörrknackningar eller lokala möten. Trump har däremot trissat upp dessa verksamheter under sommaren. Nyligen hävdade Trumps kampanj att de fysiskt träffat mer än en miljon väljare i de tolv viktigaste delstaterna. Att kampanjarbetare ofta överskrider lokala restriktioner för att träffa väljare kan ha förvärrat coronapandemin. Åtminstone 20 anställda i Trumps kampanj har själva smittats. Men på kort sikt kan strategin även gynna Trump, då det kampanjmaskineriet helt enkelt når ut direkt till fler väljare.

Granskningar av Trumps kampanj tyder dock på att den inte går riktigt så strålande som hans strateger själva hävdar. När Olivia Nuzzi, reporter för New York Magazine, nyligen reste till Pennsylvania för att undersöka Trumpkampanjens volontärmöten möttes hon av tomma lokaler. Hon besökte tre olika evenemang där frivilliga valarbetare skulle samlas för att hjälpa Trump med väljarkontakter. Det dök inte upp en enda person på något av de tre mötena.

I takt med att Trumps opinionssiffror dalat under sommaren har kampanjen präglats av interna gräl och avhopp. I juni höll Trump ett stort evenemang i Tulsa, Oklahoma, som skulle sparka igång en mer intensiv fas av kampanjen. I stället blev Trump, enligt medarbetare, ursinnig då han möttes av en halvtom arena. Åtminstone 12 besökare insjuknade senare i covid-19. Herman Cain, en tung republikan som talade med Trump i Tulsa, avled nyligen av viruset, 74 år gammal.

Vita husets pressekreterare Kayleigh McEnany, Donald Trumps son Eric Trump och nye kampanjchefen Bill Stephien. Foto: Evan Vucci/AP
Trumps tidigare kampanjchef Brad Parscale. Foto: SMG

Trumps kampanjchef Brad Parscale, 44, som geniförklarades efter valsegern 2016, fick sparken från sitt jobb strax efter fiaskot i Tulsa. Enligt flera avhoppade medarbetare präglades Parscales ledarskap av slöseri med kampanjens resurser. Hans pr-firma har fakturerat kampanjen 38 miljoner dollar, varav Parscale själv verkar ha kammat hem det mesta. Under det senaste året har han bland annat köpt flera lyxvillor och en Ferrari för 200.000 dollar.

Parscale har nu ersatts av Bill Stepien, 42, som tidigare arbetat med New Jerseys förre delstatsguvernör Chris Christie. Stepien anses vara en pragmatisk, effektiv strateg, men hans tillsättning har även skapat nya spänningar i kampanjen, då han har en långvarig personlig konflikt med Trumps svärson Jared Kushner. Stepien står nu för en historisk utmaning där han måste vända Bidens opinionsövertag på drygt två månader.