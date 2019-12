Trumps främste försvarare gör comeback

En kvart innan sändning släntrar han in i sin gillestuga, nyduschad i oljerock med en Red Bull i näven.

Han kryssar genom en samling assistenter, och nickar till alla och ingen:

– How you doin’, brother.

En tjänsteande har placerat en fet bagel med stekt ägg vid hans kortsida av studiobordet. Inlindad i stanniol tronar smörgåsen på en hög färska morgontidningar. Det är frukostdags i Washington DC.

Steve Bannon är chefsstrategen med nio liv. Efter att ha stakat ut kursen för Donald Trumps första skandalösa år i Vita huset fick Bannon sparken av presidenten i augusti 2017. Sedan dess har han försökt pånyttföda sig själv som frilansande politisk impressario – en högerextrem kungamakare i den amerikanska delstatspolitiken och i Europa.

I höstas upplevde Bannon att Trump höll på att krossas av Demokraternas ledare i kongressen, Nancy Pelosi. Därför startade han radioprogrammet ”War room: impeachment”. Foto: Pontus Höök

Men efter EU-valet i våras tycktes han nästan uträknad på båda sidor Atlanten. Bannons vision om en global allians av nationalistpartier, som samarbetar ideologiskt och finansiellt över gränserna, visade sig svårförenlig med nationella kampanjlagar. Mycket snack i femstjärniga hotellsviter, lite verkstad.

Men nu har Bannon antagit ännu en roll – som radiodemagog. Varje förmiddag, sju dagar i veckan, sänder han och två kollegor en timme Trumpvänlig propagandaradio om riksrättsprocessen. Programmet, som heter ”War room: impeachment” (Krisrum: riksrätt), spelas in i Bannons källare i Washingtons maktcentrum Capitol Hill.

– Det är dunderkul, säger han.

Bannon tycks inte längre vara persona non grata i det republikanska partiet. Tvärtom ställer konservativa kongressledamöter upp som gäster i programmet. Bannon är frikostig med strategiska råd. En del av hans käpphästar upprepas sedan under debatterna i kongressen, inför påslagna tv-kameror.

Det är ett passande ögonblick för Bannon att göra comeback. Riksrätten har fullbordat det republikanska partiets förvandling under Trump, den som Bannon inledde som chefsstrateg. Partiet är nu så underordnat presidenten att vissa republikanska kongresspolitiker har svårt att ta parti för Ukraina mot Ryssland.

I Bannons gillestuga i Washingtons maktcentrum Capitol Hill ligger alla förhör och riksrättsdokument utskrivna i prydliga högar. Foto: Pontus Höök

Republikanska politiker har sagt i intervjuer att det var Ukraina, och inte Ryssland, eller möjligen Ukraina och Ryssland, som infiltrerade den amerikanska valrörelsen 2016. Allierade på konservativa Fox News upprepar budskapet. Detta i ett parti vars moderna historia definierats av motstånd mot ”ondskans imperium”, som Ronald Reagan kallade Sovjetunionen.

Men republikanen Steve Bannon har länge haft en avvikande, apologetisk syn på Ryssland. Bannon ser Putin delvis som en nationalkonservativ förebild. Med viss förfoganderätt över Ukraina, låter det som.

– Min poäng är att det där är en rysk intressesfär (”sphere of influence”), säger han om Ukraina.

Ett försvagat Ukraina och ett militärt starkare Ryssland bekymrar dig inte?

– För det första är Ryssland ett skämt med en ekonomi av delstaten New Yorks storlek. Visst, det är en kleptokrati med några bad guys som styr det. Vi har allierat oss med bad guys tidigare. Om jag inte minns fel var vi partner med Josef Stalin under andra världskriget. Jag vill ha Ryssland på USA:s sida mot Kina.

Bannon är alltid beredd att se det rationella i Trumps agerande. Presidentens utpressning av Ukraina, kärnan i dagens riksrättsåtal, är inget undantag. Trumps telefonsamtal med Ukrainas president Zelenskyj den 25 juli var ”perfekt”, säger Bannon. Ett klockrent exempel på ”America First”, den nationalistiska princip som står i centrum av Trumps utrikes- och säkerhetspolitik.

Steve Bannon vid porten till sitt hem, som tidigare gick under namnet Breitbart-ambassaden, efter den högerpopulistiska sajten Breitbart News. Bannon brukade vara chef för plattformen. Foto: Pontus Höök

– Varenda dollar som vi spenderar utomlands måste förhandsgranskas, säger Bannon. Och ni (Europa) måste hjälpa till. Om ni verkligen är så bekymrade över rysk påverkan i Ukraina måste ni bidra med mer än bara humanitärt stöd. Det är vad jag har sagt från dag ett: detta är en konflikt om sakpolitik.

Under 55 dygn stoppade Trump 391 miljoner dollar i amerikanska skattemedel som kongressen hade beslutat skulle överföras till Ukraina i militärt stöd. Trump fördröjde utbetalningen för att få Ukraina att göra honom en tjänst: så misstankar om Joe Biden.

Men i Bannons version av händelseförloppet ökade Trump samtidigt trycket på europeiska stater att bidra med egna medel till konflikten. Det fanns en underliggande politisk strategi, säger Bannon. Demokraterna hävdar raka motsatsen: Trump pressade Ukraina för att gynna sig själv, inte landet.

Borde Trump ha hållit kvar i pengarna ännu längre om nu detta var ett utslag av ”America First”?

– Jag tycker överföringen var okej. Men skulle jag hellre ha stoppat pengarna någon annanstans? I Persiska viken eller i Sydostasiatiska sjön? 100 procent!

Bannon sliter upp morgonens Washington Post, som just sjösatt en tung granskning av USA:s evighetskrig mot Afghanistan, den längsta militära konflikten i landets historia.

Efter tre års kamp har Washington Post fått ut 2.000 hemligstämplade dokument –intervjuanteckningar med 400 generaler, diplomater och hjälparbetare som avslöjar att amerikanska politiker medvetet vilselett allmänheten om krigets utsikter.

Spiselhällen i Bannons matsal pryds av fotografier av bland andra president Trump. Foto: Pontus Höök

Tidningen har döpt granskningen till ”Afghanistan Papers”, en blinkning till ”Pentagon Papers” – läckta försvarsdokument som avslöjade sanningen om Vietnamkriget när New York Times publicerade innehållet i handlingarna 1971.

– This is it!, säger Bannon om Washington Posts granskning. Det här visar vad den permanenta politiska klassen har gjort med det här landet. 18 jävla år! 2.400 döda! Två biljoner dollar! Min egen dotter har just pensionerat sig från armén. Hennes sergeanter gjorde sex, sju, åtta vändor till Irak och Afghanistan. Deras familjer är helt förstörda.

– Jag är besatt av det här – eftersom det är själva nyckeln som dyrkar upp riksrätten. Detta är rot till problemet! Detta är vad the interagency consensus leder till i praktiken.

Begreppet ”the interagency consensus” – ungefär den institutionella samsynen – dök upp i riksrättsförhören. Överstelöjtnanten Alexander Vindman, tidigare Ukrainaexpert på Nationella säkerhetsrådet, beskrev i ett förhör det skuggkabinett som Trump handplockat för att pressa Ukraina. Gruppen, ledd av Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, motarbetade the interagency consensus, sade Vindman. Alltså: bekämpade den institutionella samsyn som väglett diplomater och säkerhetsexperter i Ukrainapolitiken.

Bannon under inspelningen av det 68:e avsnittet av ”War room: impeachment”, ungefär: ”Krisrum: riksrätt”: Foto: Pontus Höök

Bannon avskyr institutionell samsyn. Efter att Trump vunnit valet i november 2016 förklarade Bannon att Trumpregeringens mål var att ”dekonstruera den administrativa staten”. Det vill säga: söndra den institutionella samsynen, krossa den byråkratiska status quo som enligt Bannon svikit det amerikanska folket.

Det är just vad Trump försökte göra i Ukraina, hävdar Bannon. Och Washington Posts scoop om Afghanistan påminner om varför det enligt Bannon är nödvändigt att runda det utrikespolitiska etablissemanget. Han trummar med fingrarna mot förstasidan. Tidningen avslöjar bland annat att regeringen överförde pengar till mottagare som man visste var korrupta och blundande för konsekvenserna.

– Förr om åren skulle liberala medier ha kastat sig över detta, säger Bannon. Nu har man knappt rört vid det, förutom New York Times litegrann. Varför? För att det påminner om poängen med Trump.

Vad är det egentligen i den amerikanska Ukrainapolitiken som Bannon invänder emot? Diplomaterna som vittnat i kongressen säger ju sig ha verkställt regeringens linje.

Det är nu några minuter kvar till direktsändningen av det 68:e avsnittet av ”War room: impeachment” och Bannon är upptagen med att klottra ned stödord i sitt rutiga anteckningsblock.

Raheem Kassam, till vänster, var tidigare redaktör för Breitbarts Londonutgåva och rådgivare till den brittiske partiledaren Nigel Farage. Jason Miller, till höger, var kommunikatör på Trumps presidentvalskampanj 2016, och påtänkt som kommunikationschef i Vita huset. Foto: Pontus Höök

Han skickar vidare min fråga till sin radiokollega, Raheem Kassam. Kassam är en 33-årig britt klädd i blågrå kavaj och sidenhalsduk. Han var tidigare redaktör för den högerpopulistiska sajten Breitbarts Londonutgåva och rådgivare till den engelske partiledaren och europarlamentarikern Nigel Farage.

– Hej, kompis, ropar Bannon till Kassam. Vad är egentligen vår beef med vittnena, om man bortser från riksrätten?

Kassam sitter längs bordets långsida, utan bagel. (Han föredrar rå lök till frukost).

– Det finns inget skadligt med att vara engagerad i Ukraina, säger Kassam. Men hela idén att låta EU expandera till ryska gränsen och tro att Putin skulle acceptera det var korkad. Varför ska Amerika och Europa betala för ett krig vid Rysslands gräns? Det är lika utsiktslöst som USA:s krig i Afghanistan. Det bidrar inte till fred.

En assistent räknar ned sekunderna till programstart. Foto: Pontus Höök

En assistent räknar ned sekunderna till programstart på ena handens fingrar. Fem, fyra, tre, två...

Bannon inleder:

– Välkommen till ”War room: impeachment” den 11 december av Herrens år 2019. Vi sänder live från Capitol Hill…. Det är en strålande dag...

Kvällen innan meddelade Demokraterna att partiet tänker åtala Trump på två punkter.

Ett stort, möjligen förlösande steg för Demokraterna. Ändå verkar Trumps stödtrupper mer eggade än liberala väljare, säger radiomakarna.

– Helt rätt, låt oss gå ut och slåss! säger Bannon i sändning.

Raheem Kassam är just hemkommen från ett kampanjmöte som Trump höll kvällen innan i Pennsylvania.

Presidentens gräsrötter, rapporterar Kassam, har verkligen trängt ned i det ”finstilta” i riksrättsåtalet.

Jason Miller var tidigare Trumpvänlig kommentator på CNN – men slutade efter att en strippdansös i Florida anklagat honom för att ha smulat ned en aborttablett i hennes smoothie. Miller nekar till anklagelsen men slutade på tv-kanalen för att ägna sig åt att rentvå sitt namn, sade han. Foto: Pontus Höök

Bannon höjer armarna i luften:

– SUBSTANS OCH ENIGHET!

Denna rapport från fältet är tänkt att bekräfta Bannons strategi till riksrätten. Han drog igång radioprogrammet i slutet av oktober när han upplevde att Nancy Pelosi, demokraten som styr representanthuset, var på väg att krossa Trump.

Republikanerna försökte skaka av sig riksrätten genom att avfärda den som ”häxjakt” och undergräva vittnena som förrädare, ”trots att alla var personer som Donald J Trump hade anställt”, som Bannon påpekade i ett tidigt avsnitt av radioprogrammet. Bannons inställning var att Republikanerna och Vita huset var tvungna att gå mycket längre i sitt försvar av presidenten. Och hävda att Trump gjorde exakt vad han var vald att göra.

Är republikaner rädda för Trump eller varför är de så lojala?

– Det är praktisk politik, säger Bannon. Folk inser att representanthuset kan stå på spel (i valet 2020). Hela den här situationen har gjort att vi kan stärka vår majoritet i senaten, vinna Vita huset på nytt men även vända 18 swing states och därmed ta tillbaka huset. Det förklarar den absoluta enigheten bakom Trump.

Bannon bor på Capitol Hill, ett stenkast från Högsta domstolen och kongressens pampiga byggnader. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

När 68:e avsnittet är inspelat tar vi rygg på Bannon när han spurtar upp till sina privata salonger på övervåningen. Han tar den eleganta svarta trappan på framsidan av det tegelröda trevåningshuset. Från hans ytterdörr skymtar man den kritvita baksidan av Högsta domstolen.

Du kallar dig populist. Det var skattebetalarnas miljoner som Trump frös inne i somras. Finns det ingen oroande med en president som hanterar folkets pengar så egenmäktigt?

– Jag vill ha mer av det! Oavsett om det är Elizabeth Warren eller Joe Biden eller Bernie Sanders som är president så vill jag att den exekutiva makten ska se till att så att pengarna sköts så väl som möjligt innan de skickas iväg. Och amerikanska folket gillar inte bistånd till att börja med.

Steve Bannon är knappast någon helt objektiv iakttagare av Vita husets politiska smutskastning av demokrater, den som Trump försökte få Ukraina att bidra till.

Tvärtom. Denna verksamhet är en av Bannons specialiteter.

Bannon verkade uträknad som strateg efter EU-valet i våras. Hans vision om en internationell allians av nationalistpartier tycks svårförenlig med nationella kampanjlagar. Men nu är han återigen aktuell i den politiska offentligheten. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

2012 grundande Bannon en organisation vid namn Government Accountability Institute, med pengar från miljardären och Trumpfinansiären Robert Mercer.

Affärsiden var att sprida spekulativa uppgifter om politiska fiender i förhoppning om att etablerade medier skulle fånga upp fynden. Det gick lysande i valrörelsen inför presidentvalet 2016, då New York Times refererade innehållet i boken ”Clinton Cash” på tidningens förstasida.

Boken, som bland annat Bannon låg bakom, lade grunden till bilden av Hillary Clinton som en korrumperad maktmänniska beredd att sälja ut amerikanska säkerhetsintressen. Under valrörelsen skanderade Trumps anhängare ”Lås in henne!” på den blivande presidentens kampanjmöten.

I februari 2018, inför starten av valrörelsen 2020, publicerade samme författare en bok som bland annat handlar om familjen Bidens affärer i Ukraina och Kina. Den heter ”Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends”. (Hemliga imperier: Hur den amerikanska politiska klassen döljer korruption och berikar sina familjer och vänner). Kampanjen mot Clinton skulle upprepas mot Biden, som leder kampen om den demokratiska presidentnomineringen.

– Jag är väldigt stolt över Peter och vårt arbete när jag var ordförande, säger Steve Bannon om författaren, Peter Schweizer, som också är chef för Government Accountability Institute.

Bannons världsbild är konservativ – väggarna i hans salonger är täckta är väggmålningar och traditionell konst. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

Vad gjorde Joe Biden för fel i Ukraina, enligt dig?

– Han exporterade amerikansk svågerkapitalism (crony capitalism) in i den där röran där det amerikanska folket inte har något intresse av att vara.

Fem minuter har blivit tjugo. En radiobroder stampar i farstun. Bannon återförs till gillestugan och sitt krishögkvarter. Genom de igendragna glasdörrarna ser jag hur han river stanniolpappret av sin bagel och sätter tänderna i det stekta ägget.