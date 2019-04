Trumps nya miss: Min pappa kommer från Tyskland

Washington Post har följt och kontrollerat Donald Trumps påståenden. Kontrollerna har visat att presidenten farit med osanning eller felaktigheter 5.000 gånger under de första 601 dagarna i Vita huset.

I dag, på hans 801:a dag som president är siffran 9.451 vilket betyder att Trump i genomsnitt har dålig koll på fakta 22 gånger varje dag, skriver The Independent.

Mest anmärkningsvärt var kanske att han vid flera tillfällen under onsdagen, bland annat vid ett pressmöte med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, påstod att hans pappa var född i Tyskland.

– Min pappa är tysk, var tysk, född på en mycket underbar plats i Tyskland så jag har en verkligt bra känsla för Tyskland, sa Trump.

Trumps uttalande om sin egen pappa kom oväntat när han försökte förklara att han trots att han anser att Tyskland ”inte betalar sin skäliga del” av Natos budget ändå har stor respekt för landets förbundskansler Angela Merkel.

I själva verket, skriver The Guardian och flera andra tidningar, var Fred Trump född i Bronx i New York. Däremot kom Donald Trumps farfar, Friedrich Trump, till USA 1885 från byn Kallstadt, väster om Mannheim i västra Tyskland.

I boken ”Trump: The art of the deal” från 1987 påstod Donald Trump att hans pappa kom till USA som pojke – från Sverige.

På tisdagen lyckades Donald Trump dessutom påstå att vindkraftverk orsakar cancer när han höll ett tal inför republikaner i representanthuset. Något som knappast går att hitta vetenskapliga belägg för.

– De säger att ljudet orsakar cancer, sa Trump utan att förklara vilka ”de” skulle vara.

”Vindkraftverk orsakar inte cancer”, konstaterar bland andra mediesajten Intelligencer och konstaterar samtidigt att en energikälla som bevisligen orsakar cancer är kol, ”ett extremt smutsig bränsle som Trump älskar och ger sitt stöd”.

”Med detta påstående når Trumps opposition mot vindkraft en helt ny nivå”, skriver MSNBC.