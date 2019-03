Trycket ökar på Theresa May att avgå

Vid flera tidigare tillfällen har det spekulerats i att premiärminister Theresa May varit på väg att avgå. De senaste dygnen har diskussionerna tagit fart igen. Och denna gång med många konkreta uppgifter i brittiska medier om hur palatskuppen ska gå till.

Den EU-vänliga Toryledamoten George Freeman kräver öppet hennes avgång och ett nytt ledarskap för att Storbritannien ska kunna sluta ett nytt nära samarbete med EU.

https://twitter.com/GeorgeFreemanMP/status/1109761812818472960

Bland EU-motståndarna är önskemålen desamma. ”Anledningen till att vi är i sådan Brexitröra är Theresa May – det är dags för henne att avgå” skriver Daniel Hannan, tidigare Europaparlamentariker, i en debattartikel i konservativa The Telegraph.

https://twitter.com/DanielJHannan/status/1109500339764559872

Brittiska Sunday Times uppger att elva ministrar arbetar för att få bort Theresa May. Enligt tidningen ska de på måndagen uppmana henne att avgå och hota med att annars själva lämna regeringen. Flera av dem vill under en övergångsperiod ersätta Theresa May med David Lidington, som har rollen som vice premiärminister.

David Lidington är tämligen okänd för brittiska allmänheten. Han tillhör de EU-vänliga i regeringen.

Sunday Telegraph uppger i stället att miljöminister Michael Gove är kandidaten som upprorsmakarna samlas kring. Han kampanjade för Brexit, men anses ha en mer pragmatisk syn på hur Storbritannien ska lämna EU än brexitörer som tidigare utrikesministern Boris Johnson och Jacob Rees-Mogg.

Såväl David Lidington som Michael Gove tillbakavisade på söndagen att de var intresserade att ta över efter Theresa May.

– Nu är inte tiden att byta kapten på skutan, sade Michel Gove till reportrar, enligt BBC.

När vadslagningsfirmorna sätter odds på vem som är nästa premiärminister i Storbritannien har Michel Gove seglat upp som favorit.

Tidigare favoriten, förra utrikesministern Boris Johnson, är en av flera brexitörer som på söndagskvällen hade ett möte med Theresa May. Andra som deltog var Jacob Rees-Mogg och tidigare Brexitministern Dominic Raab. Syftet med mötet ska vara att få en större grupp EU-skeptiska parlamentariker att rösta för Brexitavtalet som EU och brittiska regeringen slöt i november.

Brexitavtalet har med stor marginal redan röstats ned två gånger i parlamentet i London. Röstar parlamentarikerna för avtalet denna vecka kommer Storbritannien att lämna EU den 22 maj.

Röstar ledamöterna mot avtalet har Storbritannien fram till den 12 april på sig att begära en ny förlängning av Brexit och även förbinda sig att hålla EU-val. Annars väntar en så kallas hård Brexit, att britterna kraschar ut ur EU utan avtal.

Fakta. Het Brexitvecka i London Måndag: Regeringsmöte på förmiddagen. Parlamentarikerna debatterar nästa steg i Brexitprocessen samt lämnar in olika tillägg som de vill att ledamöterna ska rösta om. Tisdag: Regeringen kan välja att lägga fram sitt Brexitavtal för en tredje omröstning. Onsdag: Denna dag röstar sannolik ledamöterna för vilka olika alternativ de föredrar om Brexitavtalet faller. Torsdag: Sista dagen som regeringen kan välja att lägga fram sitt Brexitavtal för en tredje omröstning. Fredag: Den ursprungliga Brexitdagen. Nu blir den tidigast den 12 april efter uppgörelsen vid EU-toppmötet i torsdags. Källa: DN/BBC Visa mer

