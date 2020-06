Tung republikan tveksam till att ge Trump sitt stöd

USA-valet 2020

Sent på onsdagskvällen svensk tid gick Donald Trumps tidigare försvarsminister Jim Mattis till hård attack mot presidentens agerande när det gäller de omfattande protesterna som just nu pågår på många håll i USA.

Donald Trump har bland annat sagt att han kan tänka sig att sätta in trupper för att få stopp på våldsamheterna.

Presidentens agerande under protesterna blev droppen som fick Mattis bägare att rinna över: ”Donald Trump är den första presidenten under min livstid som inte försöker ena det amerikanska folket, låtsas inte ens försöka. I stället försöker han splittra oss. Vi ser konsekvenserna av hans tre års avsiktliga försök (att splittra). Vi ser konsekvenserna av tre år utan ett moget ledarskap”, skrev Mattis i The Atlantic.

Nu får Mattis oväntat stöd av den republikanska senatorn Lisa Murkowski som konstaterar att hon nu inte känner sig säker på om hon ska ge sitt stöd till Trump när presidentvalet genomförs i november:

– Jag tycker att det general Mattis sa var sant och ärligt och nödvändigt och på tiden, sa Murkowski till Washington Posts reporter när hon var på väg till Kapitolium på torsdagen.

– När jag såg vad general Mattis sagt så kände jag att vi kanske hade kommit till en punkt där vi kanske kan bli ärligare med de tveksamheter som vi kan bära inom oss och istället ha modet att säga det högt.

Murkowski tillade att hon kommer att fortsätta arbeta tillsammans med Trump men att allt inte längre är så klart när det gäller hur hon ska lägga sin röst i höst:

– Den frågan sliter jag med. Jag har slitit med den under en längre tid.