Tunga republikaner vill höra John Bolton vittna om Trump

En ny bok från Donald Trumps tidigare säkerhetspolitiska rådgivare John Bolton tycks bekräfta Demokraternas anklagelser mot presidenten. Bolton hävdar att Trump gav honom direkta order att frysa bistånd till Ukraina i utbyte mot politiska tjänster. Och att han fortsatte göra det också i augusti – flera veckor efter samtalet mellan Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli 2019.

Bolton skriver att Trump specifikt bad honom undanhålla 391 miljoner dollar i militärt bistånd till Ukraina, i väntan på att Ukraina skulle utreda Trumps politiska motståndare Joe Biden och hans familjs affärer i landet.

Uppgifterna avslöjades av New York Times som har fått tillgång till Boltons bok, ”The room where it happened”, som ska publiceras i mars. Trump och hans jurister har länge hävdat att det frysta biståndet till Ukraina inte hade något att göra med utredningen av Biden.

Susan Hennessey, juridisk expert på Brookings Institution, kallar Boltons kommentarer i ett inlägg på Twitter ”det enskilt viktigaste avslöjandet” sedan utredningen började och uppmanar Bolton att berätta sin version av händelsen i en tv-intervju redan nu. Som Trumps säkerhetspolitiska rådgivare och långvarig republikan hade Bolton en unik inblick i Vita husets arbete under sommaren då samtalen med Ukraina ägde rum.

Demokraterna har länge krävt att Bolton ska vittna under förhören i senaten den här veckan och Bolton har själv sagt att han är villig att ställa upp, men Republikanerna och Vita huset har sagt nej till såväl Bolton som andra vittnen.

Trump bemötte avslöjandet i en rad nattliga meddelanden på Twitter, där han förnekar att han sagt detta och hävdar att Bolton ”bara försöker sälja böcker”. Han skriver också att han inte läst Boltons manus.

Flera av presidentens partikamrater ser dock annorlunda på de nya uppgifterna:

– Det är allt mer sannolikt att andra republikaner kommer att ansluta sig till oss som tycker att vi ska lyssna till John Bolton. Jag har talat med andra som har samma åsikt som vi, sa den tidigare republikanske presidentkandidaten Mitt Romney på måndagen enligt bland andra NBC News.

Också Romneys partikollega Susan Collins uttalade sig på måndagen positivt när det gäller att höra vittnen.

”Det vi kan läsa om John Boltons bok stärker saken att kalla in vittnen och har orsakat ett antal diskussioner bland mina kollegor”, skrev Collins i ett skriftligt uttalande som publiceras av The Hill.

Demokraternas minoritetsledare i senaten, Chuck Schumer, sa på måndagen att senatens majoritet skulle komma att bli ”en del av en mörkläggning” om man inte röstar ja till att höra vittnen.

Den ännu inte publicerade boken innehåller fler uppseendeväckande uppgifter, skriver New York Times. Bland annat behandlingen av USA:s dåvarande ambassadör i Ukraina Marie Yovanovitch.

Yovanovitch fungerade som USA:s ambassadör i Ukraina under åren 2016 till 2019 innan hon oväntat fick sparken av president Donald Trump och tvingades lämna tjänsten den 20 maj förra året. Detta efter en omfattande smutskastningskampanj.

I boken skriver Bolton att USA:s utrikesminister Mike Pompeo privat har erkänt att det inte fanns någon som helst grund för Rudy Giulianis påstående att Yovanovitch skulle vara korrupt.

Rudy Giuliani är president Trumps advokat.

Kärnan av Demokraternas åtal mot Trump handlar om just anklagelsen att presidenten missbrukat sin makt genom att kräva politiska tjänster från Ukraina i utbyte mot bistånd. Även om Demokraterna kan presentera tydliga bevis för detta tyder dock allt på att Republikanerna i senaten, som fungerar som jury i åtalet i veckan, kommer att frikänna Trump. Boltons avslöjande kan ändå få politiska konsekvenser, då det stärker Demokraternas argument.

En knapp majoritet av amerikaner har sagt i opinionsmätningar de senaste veckorna att bevisen för att Trump ägnat sig åt brottsligt maktmissbruk är tillräckligt starka för att han bör avsättas som president.