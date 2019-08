Turkiet förbereder invasion av norra Syrien

Turkiets president levererade sitt hotfulla löfte när han i helgen besökte Bursa, landets fjärde stad.

Därmed föregrep Erdogan de sista minuten-förhandlingar som turkiska och amerikanska representanter höll i Istanbul på måndagen. Istanbulmötets syfte var att undvika eller mildra den militära intervention som Turkiet pratat om i flera månader.

Kriget i Syrien förs numera på flera fronter och av flera aktörer. Den aktuella konflikten gäller en del av Syrien som är utanför president Bashar al-Assads kontroll: gränsen mellan Turkiet och Syrien öster om floden Eufrat.

På den syriska sidan styrs regionen av kurder, genom maktpartiet PYD och deras militära gren YPG. Turkiet betraktar PYD/YPG som en avläggare till de turkiska kurdernas terrorstämplade självständighetsparti PKK. Därför pläderar Turkiet för en cirka tre mil djup ”säkerhetszon” in i Syrien, fri från syrienkurdisk milis och under kontroll av turkisk militär.

YPG har hittills haft en mäktig beskyddare i USA. Amerikanerna har stött syrienkurderna militärt i deras framgångsrika kamp mot terrorrörelsen IS. Kriget mot IS har förts av Syriska försvarsstyrkorna (SDF), en allians av olika miliser där YPG är den tongivande grupperingen. Med hjälp av amerikanskt flygunderstöd har försvarsstyrkorna, som uppgår till cirka 60.000 man, lyckats besegra IS.

Men nu har ett nytt kapitel inletts i den svåröverskådliga berättelse som Syrienkriget utgör.

Strax före årsskiftet 2018/2019 meddelande USA:s president Donald Trump att USA helt ska dra sig ur Syrien, där en styrka på cirka 2.000 amerikanska specialsoldater uppehållit sig. Sedan dess har Trump hunnit med att delvis ändra sig – en kontingent på cirka 1.400 amerikaner ska stanna i Syrien, är det meningen.

Skälet till den amerikanska närvaron är enligt bedömare att USA vill hindra att Syriens allierade Iran får ett mer påtagligt fotfäste i landet.

Samtidigt har USA hamnat på rejäl kollisionskurs med Natobrodern Turkiet, sedan den turkiska armén beslutat att köpa in Rysslands missilförsvarssystem S-400.

Detta har lett till att USA vill sparka ut Turkiet ur Natos stora prestigeprojekt, stridsflygplanet F-35.

Till detta kommer det dilemma som uppstår om den turkiska krigsmakten går i direkt strid med de syrienkurdiska styrkor som är förlagda öster om Eufrat – soldater som till stor del strider med amerikansk utrustning.

USA har försökt föra fram en kompromisslinje, där Turkiet visserligen korsar gränsen till Syrien och kurdkontrollerat område. Men nöjer sig med att kontrollera en smalare landremsa – cirka nio kilometer i stället för de dryga 30 som president Erdogan föreslår. Enligt USA:s förslag ska Turkiet dessutom dela på det militära övervakningsuppdraget tillsammans med amerikansk militär.

Men den amerikanska idén har hittills förkastats av Turkiet. ”Om vi inte når en överenskommelse med USA kommer vi att etablera en säkerhetszon på egen hand”, säger det turkiska utrikesministeriets talesperson till tidningen Sabah.

Och president Erdogan verkar som sagt inte vara på humör för kompromisser.

– Vi gick in Afrin, Jarablus och i Al-Bab. Nu kommer vi att gå in i öster om Eufrat, fastslog den turkiske presidenten i sitt tal i Bursa i söndags.

Erdogan syftar på att Turkiet under förra året skapade buffertzoner inne i Syrien, väster om Eufrat, och dominerar de syriska områdena Afrin och al-Bab. Där finns turkisk militär som spärrar vägen för syrienkurdisk milis. Ett turkiskt de facto-styre, med skolor, polis och annan administration har upprättats. Nu vill de göra samma sak i Kobane och de andra syrienkurdiska gränsstäderna.