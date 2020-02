Turkiet öppnar gränsen mot Europa

Uppgiften om att Turkiet ska öppna gränserna mot EU kom på torsdagen och har fått hundratals migranter att röra sig mot gränsen till Grekland. Sedan dess har Grekland förstärkt gränsbevakningen.

På lördagen ska Turkiet ha gjort allvar av sitt hot, skriver al-Jazeera.

– Vi kommer inte att stänga dörren igen. Varför? EU måste hålla sina löften. Vi behöver inte ta hand om så många flyktingar, säger president Recep Tayyip Erdogan vid ett tal i Istanbul uppger Reuters.

Enligt Erdogan har minst 18.000 migranter samlats vid gränserna mot Europa sedan i fredags, och antalet kan stiga till 30.000 under lördagen.

Bakgrunden till Turkiets agerande är upptrappningen i Idlib i nordvästra Syrien, där minst 33 turkiska soldater dödades på torsdagen. Turkiet stödjer rebellstyrkorna som går under namnet Syriska nationella armén i Idlib. Bakom Bashar al-Assads regimstyrkor står Ryssland, som utför flyganfall.

I området befinner sig över 3,6 miljoner syriska flyktingar och många av dem väntas nu strömma över gränsen till Europa.

Turkiet har lovat att hindra flyktingar och migranter från att ta sig till Europa i utbyte mot miljardbistånd från EU. Men Erdogan har trots det vid upprepade tillfällen hotat att åter öppna gränsen mot EU för migranter.

Under lördagen har det skett stenkastning från migranter mot den grekiska gränspolisen. Polisen svarade med tårgas. Foto: Ozan Kose/AFP

Bilder från grekiska Skai TV visar hur grupper av migranter på lördagen drabbar samman med grekisk polis vid staden Kastanies, cirka 90 mil nordöst om Aten. Polisen attackerades med stenar och svarade genom att skjuta med tårgas, rapporterar Reuters.

Greklands regering har sagt att de inte kommer att släppa in migranterna.

– Regeringen kommer att göra vad som krävs för att skydda vår gräns, sade regeringens talesperson Stelios Petsas på en pressträff enligt Reuters.

Han tillade att de grekiska myndigheterna hade avvärjt försök från 4.000 människor att korsa gränsen det senaste dygnet.

Under den stora flyktingvågen 2015 och 2016 tog sig en miljon av migranterna in i EU via Grekland.

