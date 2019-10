Turkiska regeringen: Alla som kritiserar Syrienoperation utreds för terrorbrott

Pressmeddelandet som gick ut från Istanbuls åklagarmyndighet, från en subdomän till turkiska regeringens hemsida igår kväll är tydligt:

”I samband med den turkiska militära operationen i Syrien är alla uttalanden som har till syfte att angripa den turkiska staten, dess inhemska och sociala fred och säkerhet förbjudna. Alla nyheter, skriftliga som visuella, inklusive det som delas på sociala medier, som strider mot förbudet, kommer att resultera i att en förundersökning inleds inom ramen för terrorbekämpningslagen”

Det är undertecknat av huvudåklagaren i Istanbul.

Pressmeddelande från turkiska regeringen om att den som kritiserar turkiska militäroperationen i Syrien utreds för terrorbrott. Foto: Turkiska regeringen.

Advokaten Evin Cetin är delägare i advokatfirman Dubio, tidigare S-politiker och engagerad i frågan om kurders rättigheter.

– Turkiska åklagarens beslut att förbjuda, censurera och bestraffa alla åsikter mot turkiska invasionen är ett allvarligt brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, säger hon.

Med president Recep Tayyip Erdogans sätt att styra hela turkiska rättsväsendet och avsätta alla domare, åklagare och advokater som opponerar sig kan Turkiet nu betraktas som en diktatur, anser Cetin.

– Min bestämda uppfattning är att Erdogan och Turkiet inte längre uppfyller förutsättningarna för att vara ett demokratiskt land.

Hon uppger att alla som går emot president Erdogan fängslas – tusentals journalister, advokater, fackligt aktiva, människorättsaktivister, domare, politiker och poliser.

– Därför är det dags för EU och Sverige att fundera kring och hitta andra lösningar på flyktingfrågan.

– Partiledare för pro-kurdiska partiet HDP, som är folkvalda parlamentariker i Turkiet har kritiserat invasionen och reserverat sig mot beslutet i parlamentet. Och nu har turkiska åklagarmyndigheten inlett förundersökningar om terrorbrott. Detta är helt verklighetsfrämmande i en demokrati och måste fördömas.

Den turkiska staten bevakar och frihetsberövar människor som uttryckt sig kritiskt på Facebook och Twitter, enligt Evin Cetin.

– Jag känner människor i Sverige som är livrädda att kommentera i sociala medier. Jag har en nära vän vars farfar uppmanar henne att ta bort sin kritik i sociala medier, annars kommer hon att gripas när hon kommer till Turkiet. Det här handlar alltså inte bara om en invasion mot kurderna i Syrien som bekämpat IS – det är ett angrepp som turkiska regimen gör mot demokratin som skadar inte bara kurder utan även turkiska befolkningen.

Turkisk polis har gripit över 20 personer som kritiserat militäroffensiven i nordöstra Syrien. De misstänks för att ha spridit ”terroristpropaganda”, rapporterade nyhetsbyrån AFP i går.

En av de gripna, Hakan Demir, chef för den oppositionella nyhetssajten Birgun, anklagas för att ha försökt väcka ”hat och fiendskap”. Detta sedan han rapporterat om att civila dödats under den turkiska militäroffensiven.

Förutom att partiledare fängslas och kurdiska borgmästare avsätts och ersätts med lojala tjänstemän, grips även advokater, enligt Evin Cetin.

– I dag kan man inte vara advokat i Turkiet och företräda kurder som anklagats för terror – för även de som försvarar dem fängslas. Flera advokatkollegor sitter fängslade och åtal har väckts mot dom. Med den här utvecklingen kommer du snart inte ha advokater som kan stå upp för människors rätt till försvar. Du har snart inga fria journalister som vågar skriva om Erdogans brutalitet. När befolkningen i Turkiet inte har rätt till yttrandefrihet, måste vi som bor utanför Turkiet höja våra röster. Annars blir det tyst, säger Evin Cetin.

Evin Cetin, advokat och delägare i firman Dubio. Foto: Dubio

Kurdiska S-föreningen i Göteborg har skickat ett brev till utrikesminister Ann Linde (S), där föreningen vädjar om att ta tydligare ställning:

”Vi, kurdiska socialdemokratiska föreningen i Göteborg, vädjar till dig och svenska regeringen att ta mer konkret ställning mot Turkiets eventuella ockupation i Rojava och föra frågan i andra internationella plattformar. Turkiets ockupation i området kommer att leda till en mänsklig katastrof och utlösa våldspiralen i området vilket gör att konsekvenserna blir omfattande”.

Diako Sheikh Aghaei, ordförande, säger till DN:

– Den turkiska militära operationen i Syrien är oacceptabel och kommer att leda till stora förluster av människoliv. Man måste helt förbjuda vapenförsäljning till Turkiet och vi förväntar oss mer av vårt parti – att regeringen ska försöka påverka även FN.

Evin Cetin har tidigare jobbat på olika poster inom Socialdemokraterna, och är fortfarande aktiv medlem i partiet. Hon har en pappa som är muslimsk kurd och mamma som är kristen assyr-syrian. Hennes farfar är begraven i det syriska område där Turkiet nu bombar och farmodern begraven i den turkiska delen där situationen även är väldigt allvarlig.

Cetin var nära att uteslutas ur Socialdemokraterna 2012, då hon hade besökt styrkorna av kurdiska kvinnor som stridit mot IS:

– Jag blev ledsen för hur man behandlade mig då. Så här i efterhand vet jag att många inom S skäms för hur man behandlade mig och definierar numera kvinnorna jag träffade som frihetskämpar.

– Jag förstår att kurdiska S-föreningen i Göteborg lider när de ser flygbombningarna i Göteborg och jag förstår deras vädjan om större tydlighet mot Turkiet, säger Evin Cetin.

Samtidigt anser hon att S har ändrat riktning under de senaste åren – under utrikesminister Margot Wallström har den kurdiska gerillan inom koalitionen Syrian Democratic Forces, SDF, som bekämpat IS börjat ses som fredshjältar och inte terrorister som Turkiet definierar dem.

– Även Ann Linde följer den nya inriktingen, säger Evin Cetin.

– Man ska komma ihåg att tidigare har har även omvärlden och före detta utrikesministern Carl Bildt blundat för Erdogan och Turkiet när övergrepp mot kurder har skett.

S tillsammans med Palmecentret har S stöttat det kurdisk-turkiska partiet HDP.

– Men det är svårt med balansgången för EU och Sverige att man å ena sidan fördömer den turkiska regeringens och Erdogans allt mer totalitära och brutala hantering av kurderna, fackligt aktiva, journalister och rättsväsende. Å andra sidan är man helt beroende av att inte reta upp Erdogan på grund av flyktingöverenskommelsen där man betalar miljoner kronor till Erdogan, för att Turkiet ska vara gränsvakt mot flyktingarna.

Evin Cetin refererar till Erdogans hot mot EU om att släppa loss 3,6 miljoner flyktingar om militäroperationen i Syrien definieras som en invasion.

– Kan man fördöma en invasion som kommer att leda till en humanitär katastrof med enorma flyktingströmmar, och samtidigt låta Turkiet vara gränsvakt? Under rådande förutsättningar är inte EU:s överenskommelse med Turkiet rimlig.

Hon önskar, trots brutaliteten, fredsförhandlingar.

– EU borde fokusera på fredsförhandlingarna mellan kurder och turkar. Socialdemokratin borde vara drivande i detta som ett led i arvet efter Olof Palme.

